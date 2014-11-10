В Дарвиновском музее расскажут о путешествиях по океану на плоту

Фото: ТАСС

13 ноября в Дарвиновском музее стартуют Дни Норвегии, приуроченные к столетию известного путешественника Тура Хейердала. В их рамках пройдут встречи с известными путешественниками, а также выставка, посвященная человеку-легенде Хейердалу.

Так, 13 ноября в 18.00 в музее пройдет встреча с известным норвежским исследователем Торгейром Хиграффом. Он расскажет об экспедиции на бальсовом плоту "Тангароа" в 2006 году и о своем будущем путешествии по мировому океану. Как и Хейердал в свое время, Торгейр Хиграфф собирает международную команду, членом которой может стать каждый.

20 ноября координатор экспедиции Тура Хейердала "Азов" 2001 года расскажет о том, смог ли Тур Хейердал в конце своей жизни ответить на важный вопрос: откуда берет начало скандинавская культура? Начало в 18:00.

27 ноября будет посвящено путешествию немецкого археолога Доминика Гёрлица. Вдохновившись экспедициями Тура Хейердала, Гёрлиц предпринял опасное путешествие на борту тростникового катамарана "Абору-III". В планах исследователя было достигнуть берегов Испании. Начало в 18.00.

В эти дни также будет работать выставка "Тур Хейердал", которая рассказывает об экспедициях Хейрдала: "Кон-Тики", "Ра", "Ра – II", "Тигрис", и о путешествиях на острова Фату-Хива и Пасхи.