Американка побывала во всех странах мира за полтора года

Американка объехала все страны мира всего за полтора года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Seeker. Таким образом, 27-летняя Кассандра Де Пеколь побила сразу два мировых рекорда.
Она оказалась первой женщиной, объехавшей все страны мира, и первым человеком, справившимся с этим настолько быстро. Чтобы объехать весь мир прежнему рекордсмену понадобилось три года, три месяца и шесть дней.
Свое путешествие американка начала в июле 2015 года. За 18 месяцев и 26 дней она посетила 195 государств. Последней точкой маршрута рекордсменки стал Йемен. В среднем посещение одного государства занимало от двух до пяти дней.
В поездках Де Пеколь встречалась со студентами и представителями властей, однако не везде ее принимали так любезно. Например, в Перу на такси, в котором она ехала, напали вооруженные грабители. На Гренаде женщину приняли за наркокурьера, правда, найдя в ее багаже лекарства и витамины, отпустили. А в Бахрейне и Ливии путешественницу вообще заподозрили в работе на ЦРУ.
Однако страшнее всего, призналась женщина, было летать, так как она страдает аэрофобией. На поездку Де Пеколь потратила более 200 тысяч долларов. Финансовую поддержку ей оказывали ранее не знакомые люди, которых она находила уже во время путешествий.