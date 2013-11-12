В Подмосковье открыли пункт приема вещей для пострадавших при взрыве

Фото: ИТАР-ТАСС

В Сергиевом Посаде открыт пункт приема вещей для пострадавших при взрыве бытового газа в поселке Загорские Дали. Сейчас люди больше всего нуждаются в теплой одежде и средствах гигиены.

"Пункт сбора помощи работает в городе Сергиев Посад по адресу улица Либкнехта, дом 9 - это центр "Семья". Что требуется в первую очередь: верхняя одежда, постельные принадлежности, средства гигиены", - говорится в сообщении пресс-службы министерства социальной защиты населения Московской области.

Ранее сообщалось, что по результатам предварительной экспертизы жильцы третьего и четвертого подъездов могут вернуться в свои квартиры в сопровождении сотрудников МЧС, чтобы забрать документы и ценные вещи. Решение о том, пригоден ли дом для проживания, будет принято в среду.

На данный момент в пунктах временного пребывания остаются 78 пострадавших. Согласно сообщению, 42 человека находятся в пансионате "Восход", 30 человек - в санатории "Загорские Дали" и еще 6 - в детском саду, расположенном в поселке Загорские Дали.

Напомним, утром 11 ноября в одной из девятиэтажек в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района взорвался газ. В результате четыре квартиры были полностью разрушены, еще семь пострадали. Погибли пять человек, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Расследование инцидента взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.