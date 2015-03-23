Вспомнить все: лекция о причудах памяти и о том, как изгнать кошмары прошлого

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
24 марта в Культурном центре ЗИЛ состоится лекция из цикла "Возможности человеческого тела". Слушатели отправятся в увлекательное путешествие в мир психологии и попробуют понять, что такое воспоминания и почему они не соответствуют реальности.
Профессор психологии Вероника Нуркова расскажет о способности пересказывать события, непроизвольно выбрасывая реальные подробности и дополняя вымышленными. Также слушатели узнают, можем ли мы научиться управлять своей памятью и как помочь людям, которых мучают кошмары из прошлого.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 24 марта, 19.30
- Что: лекция о возможностях памяти человека
- Кто: Вероника Нуркина
- Кому смотреть: тем, кто интересуется психологией, и тем, кого мучают плохие воспоминания и ночные кошмары