Вспомнить все: лекция о причудах памяти и о том, как изгнать кошмары прошлого

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

24 марта в Культурном центре ЗИЛ состоится лекция из цикла "Возможности человеческого тела". Слушатели отправятся в увлекательное путешествие в мир психологии и попробуют понять, что такое воспоминания и почему они не соответствуют реальности.

Профессор психологии Вероника Нуркова расскажет о способности пересказывать события, непроизвольно выбрасывая реальные подробности и дополняя вымышленными. Также слушатели узнают, можем ли мы научиться управлять своей памятью и как помочь людям, которых мучают кошмары из прошлого.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.