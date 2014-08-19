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19 августа 2014, 13:40

В автошколах будут проводить психологические тренинги

психология права автошколы

Фото: ИТАР-ТАСС

В российских автошколах будут устраивать психологические тренинги с "проигрыванием" различных ситуаций на дороге, сообщила президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. На занятиях преподаватель вместе с обучающимися будет находить выход из этих ситуаций.

По словам Шутылевой, для подготовки водителей вводятся новые программы с углубленным изучением психологии, например в школах будут учить взаимоотношениям с наиболее уязвимыми участниками дорожного движения: детьми, велосипедистами, инвалидами.

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Всего на предмет "Психофизиологические основы деятельности водителя" отведено 12 часов аудиторных занятий. Шутылева отметила, что психология была в автошколах и раньше, но преподавалась в меньшем объеме.

Как ранее сообщалось, Минобрнауки разработало программу повышения квалификации водителей, которая позволит переучиваться с автоматической на механическую коробку передач.

Напомним, что 11 августа 2014 года вступили в силу приказ Минобразования о новых программах для обучения водителей. Теперь автошколам нужно будет пройти проверку на соответствие перечисленным в приказе требованиями и заново получить лицензию ГИБДД. Также в автошколах появились программы для получения прав новых категорий – например, для вождения скутеров и мопедов.

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