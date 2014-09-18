"Ядерный эксперимент": травмируют ли наших детей в "Бункере"

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 16 сентября, москвичка Ремма Арштейн в своем аккаунте на Facebook возмутилась тем, что в музее "Бункер-42" ее внучке-школьнице продемонстрировали жесткий "спецэффект" про взрыв ядерной ракеты. Она посчитала этот эксперимент психотравмирующим для ребенка. Многие комментаторы в соцсетях согласились с Реммой. Издание M24.ru решило выяснить, действительно ли такой эксперимент может травмировать детскую психику.

"Мальчик и девочка нажали на кнопку, дальше демонстрируют фильм: дети в школе прячутся под столы, люди бегут по улицам. Потом взрыв, и все погибли. У одной девочки начинается истерика. Кто в музее придумал этот замечательный "спецэффект" и разрешил допускать к нему детей?" - пожаловалась жительница столицы в своем посте.

"Спецэффект", о котором идет речь, существует в музее уже на протяжении нескольких лет. За это время, по словам представителя "Бункера", негативных отзывов от посетителей музей не получал. В рамках этой части программы, как корреспонденту M24.ru рассказали в "Бункере", детей вовсе не планируется травмировать: напротив, их учат быть ответственными за поступки, которые они совершают.

"Эта часть программы - запуск ядерной ракеты - есть у нас в каждой экскурсии. Проблем с ее восприятием у посетителей никогда не было. Наш музей в целом показывает весь ужас ядерного противостояния, доносит его до нынешнего поколения как предостережение. "Спецэффект" нацелен на то же самое. Основная его задача: предостеречь школьников и взрослых и убедить их в том, что все поступки должны быть взвешенными", - отметил представитель музея.

Кадры во время фильма, иллюстрирующего последствия взрыва, по его словам, показывают постановочные.

"Бункер-42" - это музей на Таганке, посвященный истории ядерного противостояния во времена Холодной войны. Он расположен в противоядерном бункере, построенном в 50-х годах. Находится бункер на глубине в 65 метров и занимает более 7 тысяч квадратных метров. - это музей на Таганке, посвященный истории ядерного противостояния во времена Холодной войны. Он расположен в противоядерном бункере, построенном в 50-х годах. Находится бункер на глубине в 65 метров и занимает более 7 тысяч квадратных метров. Стоит отметить, что "Бункер-42" совсем маленькие дети посещают редко. Основная аудитория этого музея - старшеклассники, студенты и взрослые. Во время экскурсий посетителям рассказывают о том, как близка была опасность Третьей мировой войны во второй половине прошлого века.



Психолог Ирина Соловьева рассказала, что подобный эксперимент идет зрителю на пользу - в том числе и юному.

"Эксперимент на самом деле хороший, он учит ответственности. Если раньше один человек мог быть ответственен за несколько десятков или тысяч жизней, то в наше время - за миллионы или даже миллиарды. Детей нужно учить ответственности", - отметила Соловьева.

Психолог добавила, что рекомендовала бы устраивать подобный "спецэффект" для детей от 10 лет.

Ответственность за какую-либо негативную реакцию, которую может вызвать у ребенка со слабой психикой подобный "спецэффект", за эмоциональные переживания, по словам психолога, нельзя перекладывать на сотрудников музея. Организаторы "Бункера", в связи с тематикой музея, априори уверены, что имеют дело с детьми (и взрослыми), которые готовы столкнуться с подобными темами: ядерной войной, взрывами, трагедиями.

"Если ребенок чересчур впечатлительный, не нужно вести его в такой музей. Родитель или учитель должны быть уверен, что этот ребенок готов посетить его", - заметила Соловьева.

По словам Ирины, до ребенка нужно доносить то, что войны быть не должно, а ответственность за будущее лежит на каждом из нас.

"Да, в рамках такого эксперимента ребенок испытает сильное негативное переживание. Но ведь задача воспитания - не уберечь ребенка от стрессов, а, напротив, подготовить его к ним. Не нужно уберегать их от переживаний. Кроме того, нельзя учить ребенка, что перекладывать ответственность на других. Если ты не политик, ты не военный, ты не президент, это не значит, что ты ничего не решаешь", - заключила психолог.

В свою очередь, президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская согласилась с москвичкой, выразившей недоумение по поводу проведения "спецэффекта" в музее.

"Если бы мой ребенок пережил такое в музее, думаю, я бы пожаловалась на руководство. Однозначно, такой эксперимент травмирует психику. Непозволительно ставить детей в подобную позицию, это "чрезмерная" история, которая наверняка может нанести урон здоровью и вряд ли научит какой-либо ответственности", - рассказала Альшанская корреспонденту M24.ru.

Семейный психолог Людмила Петрановская отметила, что подобный "спецэффект" можно проводить в том случае, если его смысл четко разъясняется детям. К тому же, по ее словам, лучше, если разговаривать с ребятами будет не сотрудник музея, а, например, классный руководитель.

"Если это жесткий провокационный эксперимент, когда ребенок нажал кнопку, а потом об этом пожалел - это достаточно рискованно. Надо понимать, кто будет проговаривать смысл такого эксперимента с детьми. Хорошо, если обсуждать с ребятами их чувства и состояние будет классный руководитель, имеющий с ними хороший контакт. Если же дети просто пришли в музей, с ними никто не обсудил и из них просто сделали "виновников" убийства, это, думаю, за гранью техники безопасности и не очень приемлемо", - отметила Петрановская.