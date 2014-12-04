Зачем нам все это: пять главных причин, которые заставляют хранить старые вещи

Школьные тетрадки, заношенные джинсы, давно ненужные и запылившиеся плееры и телефоны. По мнению психологов, все, чем мы не пользуемся дольше года, автоматически превращается в хлам. Который, между прочим, программирует нас на бедность. Но так ли просто избавиться от барахла?

M24.ru нашло пять причин, которые заставляют нас хранить старые вещи, и выяснило, как заставить себя разобрать домашние завалы.

Фото: m24.ru

1. Потому что мы привыкли быть бережливыми

Платье вышло из моды? Порвались любимые кеды? Сломался ноутбук? Примерно 88 процентов россиян не умеют расставаться со старыми и ненужными вещами. Мы храним одежду и обувь, журналы и книги, игрушки, открытки, технику и еще много всего такого, чем совсем не пользуемся.

Патологическая бережливость, уверяют эксперты, у русских в крови. Нашим бабушкам и дедушкам, выросшим в военные и послевоенные годы, тяжело выбрасывать вещи – из-за пережитой бедности и страха остаться ни с чем они всю жизнь откладывают всякую всячину на "черный день". Отсюда – бесконечные пятилитровые банки, пакеты в пакетах, сломанные лыжи и прочий хлам, по сей день аккуратно складируемый нашими соотечественниками на балконах, антресолях и дачах.

Конечно, быть бережливым хорошо, но все же, когда в следующий раз будете отправлять на задворки шкафа или балкона дырявые свитера, треснувшие тарелки и остатки ламината, задумайтесь: не превращаетесь ли вы в гоголевского Плюшкина?

Силлогомания , патологическое накопительство, или синдром Плюшкина – это расстройство, при котором человек испытывает страсть к собиранию и хранению вещей. Одежда, книги, домашняя утварь и прочие предметы при этом не используются, а только копятся. – это расстройство, при котором человек испытывает страсть к собиранию и хранению вещей. Одежда, книги, домашняя утварь и прочие предметы при этом не используются, а только копятся. Выбросить хлам (даже самый мелкий) человеку, страдающему силлогоманией, удается с трудом. Иногда вообще не удается – слишком уж трепетно относится к своему барахлу.



Северные народы, находящиеся в неблагоприятных климатических условиях, склонны к определенному виду вещизма: мы запасаем еду. Это традиция, от которой столетиями зависело благополучие наших предков во время долгой зимы. Так что даже сейчас мы, потомки, чувствуем себя комфортнее, если холодильник забит пельменями и прочими продуктами длительного срока хранения. Северные народы, находящиеся в неблагоприятных климатических условиях, склонны к определенному виду вещизма: мы запасаем еду. Это традиция, от которой столетиями зависело благополучие наших предков во время долгой зимы. Так что даже сейчас мы, потомки, чувствуем себя комфортнее, если холодильник забит пельменями и прочими продуктами длительного срока хранения. Кроме того, у нашей страны непростая история: на протяжении XX века миллионы семей страдали от голода и бедности. Это сказывается до сих пор: нам сложнее выкинуть вещи, особенно еду. К примеру, США никогда не участвовали в оборонительных войнах на своей территории, у них другая история, поэтому и отношение к вещам более легкое: купил – надоело – выкинул. А нам страшно. Между тем вещизм может быть как проявлением особенностей характера, так и психической патологией. Грань тонкая, но в любом случае некорректно говорить о том, что вещизм ведет к психологическому нездоровью. Ведь нельзя сказать, что тошнота – причина отравления. Наоборот, отравление приводит к тошноте.

Ирина Соловьева психолог

Фото: m24.ru

2. Потому что они обязательно когда-нибудь пригодятся

Неудобные туфли на высоком каблуке, джинсы "когда я похудею" и пять старых "раскладушек" на случай, если iPhone сломается. Мы не выбрасываем десятки отживших свое вещей только потому, что упорно надеемся когда-нибудь снова ими воспользоваться.

На самом деле, похудев, вы скорее купите новые джинсы, чем наденете те, что несколько лет провалялись на дальней полке шкафа, – они к тому времени могут банально выйти из моды. А туфлям, приобретенным только из-за красоты, наверняка найдется не менее привлекательная, зато удобная альтернатива. Не обманывайте себя: вещи, которые не используются годами, уже никогда не станут нужны.

То же самое относится и к книгам. Если у вас на полке пылятся многотомник Маркса и Большая советская энциклопедия, читать которые вы не собираетесь, лучше отнесите их в библиотеку. Не стоит захламлять дом, если у вас нет специального помещения для книг: храните только те издания, которые нравится перечитывать и которые нужны для работы и учебы.

Кстати, психологи утверждают, что привязанность к старым вещам программирует нас на бедность. Позволяя себе оставить на "черный день" порванную кофточку, вы моментально приближаете его наступление – допуская, что такой день настанет и вам действительно придется ходить в драном пуловере.

Вообще, хорошо раз в месяц взять и посмотреть на то, что вас окружает, – одежду, какие-то книги, записки. Нужно понять, насколько все это необходимо именно сейчас: подпитывают эти вещи вашу самооценку или нет. Вообще, хорошо раз в месяц взять и посмотреть на то, что вас окружает, – одежду, какие-то книги, записки. Нужно понять, насколько все это необходимо именно сейчас: подпитывают эти вещи вашу самооценку или нет. Наверняка в шкафу найдутся такие вещи, которые не подходят вам в данный момент, не соотносятся с вашей личностью. Какие-то из них вы, может быть, купили, когда не очень хорошо себя чувствовали. Из-за каких-то вы уже "выросли". А может, у вас есть книги, которые свое уже отжили, отслужили. От всего этого нужно избавляться. Ситуация, когда ты открываешь шкаф, а оттуда вываливается одежда, может доставлять психологические неудобства. Появляется такое ощущение, что у тебя много всего, но ничего особо нужного нет. Непонятно, чего хочется. Из-за этого могут возникать беспомощность, неуверенность.

Вера Радостная психолог, арт-терапевт

Фото: m24.ru

3. Потому что они напоминают о прошлом

Тетради по русскому, дневники, записки, засохшие розы, старые билетики на концерты, самолеты и поезда – все это, конечно, хранит в себе множество историй. Подобные вещи олицетворяют целые эпохи нашей жизни – школьные годы, былые отношения, совершенные путешествия.

Нет ничего плохого в том, чтобы помнить о прошлом, – сложите милые сердцу бумаги и безделушки в коробку и уберите ее под кровать или на шкаф. Только не переусердствуйте: незачем хранить кучу футболок, оставленных бывшей девушкой, бесконечных плюшевых медведей "от поклонников" и десятки старых прописей и студенческих лекций.

Держать в шкафу клешеные джинсы, арафатку с шашечками и кроссовки DC тоже не имеет смысла. В конце концов, у вас наверняка остались фотографии тех времен, когда вы их надевали. Неужели так сильно хочется забивать квартиру вещами, которые уже отслужили свое?

Вещизм может сформироваться как попытка что-то в своей жизни удержать, сохранить. Например, он может развиться после потери близкого человека или в случае расставания. Или, может, стареющая женщина пытается таким образом удержать свою молодость – естественно, бессознательно. Вещизм может сформироваться как попытка что-то в своей жизни удержать, сохранить. Например, он может развиться после потери близкого человека или в случае расставания. Или, может, стареющая женщина пытается таким образом удержать свою молодость – естественно, бессознательно. В некоторых случаях с вещизмом можно разобраться самостоятельно. Главное – понять, что именно ты в такой символической форме пытаешься восполнить, чего тебе на самом деле не хватает. С чем на самом деле ты не хочешь расставаться. Следует все же найти в себе силы отпустить это из жизни. Если сделать это не получается самостоятельно, можно обратиться за психологической помощью.

Ирина Соловьева психолог

Фото: m24.ru

4. Потому что кто-то когда-то их подарил

Многим доставляет настоящие мучения необходимость избавляться от вещей, некогда подаренных знакомыми. Громоздкая статуэтка Эйфелевой башни, аляповатая подставка под свечу, ремень, который вы никогда не надевали и не наденете... Вы вообще помните, кто и когда вам это дарил?

Не стесняйтесь очищать дом от подобных вещей: вряд ли близкий человек мог подарить то, чем вы никогда не будете пользоваться. А если друг был не близкий, то почему вы боитесь задеть – даже мысленно – его чувства?

Фото: ТАСС / Климчук Александр

5. Потому что их жалко

Да, этот маленький фарфоровый конь вам совсем не нужен. Но ведь он был куплен в год Лошади – то есть в ваш год! Наверняка фигурка приносит удачу. И вообще, разве крошечная безделушка занимает много места?

Подшивка журнала Cosmopolitan за 1992 год досталась от тети, а вот все номера "Сноба" за 2002-й вы собрали сами. Конечно, их нельзя выбрасывать: это ведь пыльное, но такое живое олицетворение ушедших дней. Вынести старенький деревянный стул тоже рука не поднимается. Именно сидя на нем, вы в студенческие года корпели над курсовыми и проводили бессонные преддипломные ночи. Жалко как-то.

Помните: всякий раз, отказываясь выбросить вещь, объективно ставшую ненужной, вы не позволяете себе обзавестись чем-то новым. Согласно китайской пословице, в жизни никогда не появится что-то новое, пока не уйдет что-то старое ("Старое не уйдет – новое не придет").

Кроме того, по мнению эзотериков и психологов, в вещах, которые лежат и не используются, копится негативная энергия, которая вызывает у обитателей захламленного дома апатию, лень и патологическую усталость. Ну и еще пыль, конечно (аллергикам быть Плюшкиными вообще противопоказано).

Если вы копите вещи и не используете их, то получается, что у энергии нет никакого выхода. Энергия циркулирует только тогда, когда вы что-то изучили и применили, купили и надели. Когда вещи просто лежат, они ничего не приносят. Если вы копите вещи и не используете их, то получается, что у энергии нет никакого выхода. Энергия циркулирует только тогда, когда вы что-то изучили и применили, купили и надели. Когда вещи просто лежат, они ничего не приносят. От старых вещей необходимо избавляться потому, что у нас сразу появляется простор, свободное место. Свободное место, в свою очередь, притягивает что-то новое, с новой энергетикой. Невозможно привлечь что-то новое, если привлекать физически некуда, если везде все забито, везде что-то лежит. Нужно что-то выбросить, чтобы впустить в жизнь что-то новое. По-другому никак.

Вера Радостная психолог, арт-терапевт

Фото: m24.ru

Как узнать, скоро ли вас поглотят вещи?*

* Консультирует психолог Ирина Соловьева

Если ваша страсть к собиранию вещей – это проявление психического расстройства, оно обязательно будет сопровождаться и другими тревожными симптомами. Например, неадекватным восприятием реальности, нарушениями памяти и внимания.

Обратите внимание на масштаб, который принял вещизм. Может, он начал мешать вашей повседневной жизни? Может, вещи уже вытесняют вас из квартиры?

Важно, что именно вы собираете. Допустим, нет ничего страшного, если механик или инженер коллекционирует детали, которые могут пригодиться ему в работе. Но зачастую, "подхватив" синдром Плюшкина, вы начинаете захламлять дом совершенно ненужными вещами.

Задумайтесь, сложно ли вам расстаться с вещами – разобрать гардероб, отдать ненужные вещи в детдом или малоимущим? Если да, то пора бить тревогу.

Помните, что люди пожилого возраста больше подвержены патологическому накопительству. В умеренных масштабах он для них даже нормален. Так что не нужно равняться на бабушку, которая не выбрасывает пластиковые коробочки от курицы, и дедушку, коллекционирующего пузырьки от закончившегося парфюма.

Как не стать заложником собственных вещей?

1. Разбирайте домашние завалы раз в месяц

Когда вы привыкнете избавляться от старых вещей и расставание с ними уже не будет казаться катастрофой, генеральные разборки можно будет проводить пореже.

2. Покупайте новые вещи только после того, как избавитесь от старых

Если вы приобретете новый комод, решив вынести старый "когда-нибудь потом", велика вероятность никогда не исполнить своего намерения.

3. Будьте критичны

Вытащите все из шкафов, с балкона, с антресолей. Отсортируйте вещи, постоянно задавая себе следующие вопросы: "Могу ли я без этого обойтись?", "Пользовался ли я этим в течение последних шести месяцев / года?", "Пригодится ли мне это в ближайшие полгода / год?".

4. Избавляйтесь от вещей постепенно

Разбирая, к примеру, старые детские игрушки, сначала оставьте дома только те, с которыми связано особенно много приятных воспоминаний. Потом переберите игрушки еще раз. Хорошо если в конце концов останется всего один-два милых сердцу зайчика или мишки. Остальные игрушки отдайте в детдом – там они нужнее, чем у вас на антресолях.

Игрушки обычно принимают в тех же пунктах, что и одежду, список мест можно найти здесь.

Фото: m24.ru

5. Не делайте из дома склад неработающей или просто уже ненужной техники

Это вредно не только для морального, и физического здоровья. Оставьте один старый, но еще работающий мобильный телефон на случай, если действующий сломается. Всю остальную технику отнесите в специальные пункты приема электроприборов.

Список мест можно найти здесь.

6. Особенно внимательно отнеситесь к разбору своей старой одежды

Хватит хранить джинсы, которые вышли из моды, или кофту, некогда сводившую с ума одноклассников и одноклассниц. Старая одежда, которая пылится в шкафу, может пригодиться еще кому-нибудь – сиротам, малоимущим, престарелым. Постирайте вещи, погладьте и отнесите в секонд-хенд или специальный пункт приема, откуда одежду отдадут в детдома или центры соцподдержки.

Список пунктов, где принимают одежду (естественно, не рваную, не грязную и не мятую), – тут.

7. Не переусердствуйте, избавляясь от вещей

Антикварная мебель, посуда, фронтовые письма от прадеда, старенькое пианино и работающий кассетный плеер, безусловно, недостойны оказаться на помойке. Ставшее ненужным пианино можно продать, антиквариат – приспособить под интерьер квартиры или дачи. С набором посуды или бокалов можно поступить так же, предварительно узнав его цену.

Самые странные вещи, которые хранят дома москвичи* Часть ядерного реактора из Чернобыля и наконечник копья. К счастью, "кнопка" реактора "очищена" и не имеет радиационного фона. Иннокентий: "Элемент ядерного реактора – подарок от человека, бывшего в Чернобыле. Сама штука находится на мнемосхеме щита реактора, но точное название никто не знает. Еще один артефакт – наконечник копья, найденный мною во время похода на Верхневолжские озера в 1980-х". Рельса. Тимофей: "Эта штука – рельсовое скрепление. Она была найдена в районе платформы Матвеевское. Осталась от строительства железной дороги. Я ее использую в качестве пресса, когда надо склеить какую-нибудь вещь".

Камень со стройки храма Христа Спасителя. Евлампия: "Когда я была маленькая, мы с родителями прогуливались мимо храма Христа Спасителя – тогда он еще строился. Когда мы проходили вдоль стройки, я отстала от родителей, забежала на нее, взяла там кусочек камня и побежала обратно к маме с папой". Камень с Андреевского спуска. Агриппина: "Когда я была в Киеве, мы с друзьями пошли гулять на Андреевский спуск. Там продают всякий раритет, безделушки и украшения. Я покупала у одной женщины подвеску на шею, а ее маленькая дочь – ей было годика два с половиной - сказала, что продавать будет она. Я согласилась, отдала ей деньги, забрала пакетик с подвеской и вдогонку она подняла с земли кусок брусчатки – а он красивый такой, красный со слюдой какой-то – и сказала, что это "камень-желание", и она мне его дарит. Вот с тех пор он живет со мной". Камень с Дворцовой площади. Вениамин: "Мы с другом впервые были в Питере, и уже достаточно навеселе, чтобы захотеть увезти с собой частичку города. Мы взяли и вытащили этот камень прямо на Дворцовой площади". Фотолаборатория. Агафон: "Я не собираю всякий хлам на улице, у меня добра и дома хватает. Большинство вещей осталось от моего деда – фотолаборатория, редкие фото (в том числе Иосифа Сталина), древнее радио с кнопками "Будапешт", "Берлин", "Милан" и "Москва", морзянки и прочее. Морзянки. Агафон: "Я пока не наводил должный порядок и периодически нахожу что-то новое – то монету для моей коллекции, то вообще совершенно непонятные для меня вещи, будоражащие воображение. Несмотря на то что чаще всего подобные раритеты выставляют на торги, я этим не буду заниматься. Все-таки эти вещи мне дороги как память". * Имена респондентов изменены в целях конспирации.





Анна Теплицкая, Дмитрий Кокоулин