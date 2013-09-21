Женщины обращаются в службу психологической помощи втрое чаще мужчин

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 75% обращений в Московскую службу психологической помощи исходит от женщин, сообщила на пресс-конференции директор учреждения Антонина Ляшенко.

"Чаще всего к нам обращаются именно женщины, так как им инстинктивно свойственна забота не только о себе, а обо всех членах своей семьи. Они хранительницы очага. В целом, чаще всего к нам обращается трудоспособное население от 35 до 50 лет, также обращается много молодежи", - рассказала Ляшенко.

По ее словам, в 71% случаев эти обращения действительно помогают москвичам.

В этом году ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" планирует провести 126-130 тысяч консультаций для горожан, имеющих психологические проблемы, отметила Ляшенко.

Для сравнения, в 2012 году учреждение провело 106 тысяч консультаций, а всего за 10-летний срок существования организации помощь получили более 850 тысяч москвичей. "По всем 850 тыс. обращениям у нас ведется наблюдение, документация", - заверила глава ГБУ.

По словам ее коллеги, начальника отдела "Телефон неотложной психологической помощи 051" Нины Петроченко, всего в этом году в службу 051 обратились 40 тысяч москвичей При этом в последние 4 месяца большинство звонков было вызвано дефицитом общения.

"Эта проблема почему-то стала особенно актуальной именно в последние четыре месяца, до этого москвичи чаще звонили из-за личных и супружеских проблем", - добавила Н.Петроченко.