Зависимым от селфи москвичам окажут психологическую помощь

Фото: ТАСС/Илья Бархатов

Для москвичей, страдающих от постоянного желания делать селфи-фото, организовали службу круглосуточной психологической помощи. Она работает при МНПЦ Наркологии, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн.

"Все больше москвичей страдают от селфи-зависимости, подвергая себя опасности. У нас создана круглосуточная экстренная служба психологической поддержки МНПЦ наркологии, как раз для таких любителей. Если вы чувствуете, что уже ни дня не можете прожить без селфи. Позвоните в нашу психологическую службу – вас проконсультируют и окажут поддержку ", – приводит слова Брюна ТАСС.

Брюн также добавил, что от селфи-зависимости чаще всего страдает молодежь, так как это становится все более модным. Экстренная психологическая служба работает круглосуточно по телефону: 8 (499) 709-64-04.

Напомним, МВД России выпустило памятку для профилактики несчастных случаев среди любителей делать селфи в опасных местах. На официальном сайте ведомства создан специальный раздел, где можно ознакомиться с памяткой и скачать ее.

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев сообщил об инициативе установить штраф в размере 10 тысяч рублей за селфи на мостах, стройплощадках, высотных зданиях и других опасных объектах. Он также отметил, что нужно устанавливать предупреждающие таблички.

С начала года в столице и области произошло несколько печальных инцидентов из-за селфи. Например, девушка разбилась, упав с моста во время фотографирования себя напротив комплекса "Москва-Сити". Инцидент произошел в ночь на 4 июля на эстакаде на пересечении Тестовской улицы и Третьего транспортного кольца.

По предварительным данным, девушка делала селфи вместе с друзьями, не удержалась и упала с моста на набережную. От полученных травм она скончалась на месте.

В мае m24.ru также сообщало, что ученик девятого класса получил тяжелые травмы при попытке сделать селфи в Подмосковье. Подросток получил удар током и упал с высоты.