Страх перед полетом: как избавиться от аэрофобии

Аэрофобия или боязнь полетов на летательных аппаратах является одной из самых распространенных фобий в мире. Около 15 процентов взрослого населения в России боятся летать самолетами. У некоторых людей чувство паники перед полетом возникает или обостряется после крупных авиакастроф.
Какие меры стоит предпринять и куда обращаться, столкнувшись с проблемой страха полета – читайте в материале m24.ru.
Страх авиаперелетов обычно возникает у людей после крупных катастроф, но через несколько месяцев у большинства боязнь перелетов проходит, пояснила m24.ru психолог Наталья Варская. По ее словам, здесь может помочь философское отношение к жизни, и большая информированность.
Кроме того, не стоит забывать о статистике. Так, в авто и железнодорожных катастрофах погибает гораздо больше людей. "Если человек боится летать, лучше всего узнать подробности о перелетах. Поиск информации дает возможность осознать бесполезность страха – ведь люди так или иначе продолжат летать", – говорит Наталья Варская.
- Для борьбы со страхом перед полетами в сотрудничестве с аэропортом Шереметьево открылся экспресс-центр "Летаем без страха".
Пассажиры, страдающие аэрофобией, могут воспользоваться сектором виртуальной реальности, специальными видеотренингами и программами. Проходят встречи и консультации с психологами.
Если в самолете неожиданно началась паника, хорошо могут помочь дыхательные упражнения. Глубокое и ровное дыхание – успокаивает. Также можно принять успокоительные лекарства, отвлечься беседой или книгой.
"Однако от настоящего панического страха перелетов зачастую может избавить только психиатр, как и от другой ярко-выраженной фобии", – уверена Наталья Варская.
Со страхом перелетов поможет справиться сенсорное восприятие и позитивный настрой, считает психолог Юрий Левченко.
"В полете необходимо думать о том, куда вы летите и о тех преференциях и перспективах, которые вас ждут по прилету. Можно поразмышлять, что хорошего вы получите от поездки", – отметил он.
Человеку, испытывающему страх и дискомфорт в самолете нужно исключить из сознания сам перелет и думать о его цели.
- Снизить тревогу от полета прямо в самолете можно с помощью приложения на смартфон. Разработка также принадлежит центру "Летаем без страха".
Суть приложения сводится к отражению реальной картины полета. Оно показывает текущее положение судна, скорость, высоту и воздушные потоки, которые вызывают турбулентность.
Чтобы отвлечься от неприятных мыслей можно понаблюдать за тем, что происходит в салоне.
"Отмечайте положительные моменты – рядом с вами хороший попутчик, на взлете дали вкусную конфету, по салону ходит красивый персонал и так далее. Ни в коем случае не стоит прислушиваться к звукам двигателя и думать о том, что кресло не откидывается", – подчеркивает Юрий Левченко.
Ссылки по теме
- Психологи отмечают рост числа обращений после авиакатастрофы в Египте
- Россияне отказываются от поездок в отпуск после авиакатастрофы
- Летать на самолетах боится 30% людей – эксперт
Если во время перелета левое полушарие начнет подкидывать информацию об авиакатастрофах, нужно отвлечь себя разговором с попутчиком, можно вспомнить стихи, заняться кроссвордом или послушать хорошую музыку. Кроме того, со страхом помогает справиться вода или кислые соки.
Во время ожидания путешествия не стоит постоянно думать о предстоящем полете. К примеру, купив билеты, можно поставить напоминание на мобильное устройство и стараться вообще не вспоминать о предстоящем перелете до этого момента.
По данным на первую половину дня 2 ноября, туристические агентства сообщают о незначительном количестве аннуляций туров.
По оценке аналитической службы Ассоциации туроператоров, количество аннуляций туров с перелетом на "Когалымавиа" составляет не более процента от общего потока на этом перевозчике.
По словам президента Альянса туристических агентств Андрея Гаврилова, туристы запрашивают условия аннуляций туров в Египет, однако фактических отказов практически нет.
- с городского телефона 051* бесплатно;
- с мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн) 8-495-051* оплачиваются только услуги оператора связи согласно тарифному плану.
Проконсультироваться с психологом службы также можно онлайн.