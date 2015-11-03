Страх перед полетом: как избавиться от аэрофобии

"Специальный репортаж": Как побороть в себе аэрофобию

Аэрофобия или боязнь полетов на летательных аппаратах является одной из самых распространенных фобий в мире. Около 15 процентов взрослого населения в России боятся летать самолетами. У некоторых людей чувство паники перед полетом возникает или обостряется после крупных авиакастроф.

Какие меры стоит предпринять и куда обращаться, столкнувшись с проблемой страха полета – читайте в материале m24.ru.

Страх авиаперелетов обычно возникает у людей после крупных катастроф, но через несколько месяцев у большинства боязнь перелетов проходит, пояснила m24.ru психолог Наталья Варская. По ее словам, здесь может помочь философское отношение к жизни, и большая информированность.

Кроме того, не стоит забывать о статистике. Так, в авто и железнодорожных катастрофах погибает гораздо больше людей. "Если человек боится летать, лучше всего узнать подробности о перелетах. Поиск информации дает возможность осознать бесполезность страха – ведь люди так или иначе продолжат летать", – говорит Наталья Варская.

Если в самолете неожиданно началась паника, хорошо могут помочь дыхательные упражнения. Глубокое и ровное дыхание – успокаивает. Также можно принять успокоительные лекарства, отвлечься беседой или книгой.

"Однако от настоящего панического страха перелетов зачастую может избавить только психиатр, как и от другой ярко-выраженной фобии", – уверена Наталья Варская.

Со страхом перелетов поможет справиться сенсорное восприятие и позитивный настрой, считает психолог Юрий Левченко.

"В полете необходимо думать о том, куда вы летите и о тех преференциях и перспективах, которые вас ждут по прилету. Можно поразмышлять, что хорошего вы получите от поездки", – отметил он.

Человеку, испытывающему страх и дискомфорт в самолете нужно исключить из сознания сам перелет и думать о его цели.

Чтобы отвлечься от неприятных мыслей можно понаблюдать за тем, что происходит в салоне.

"Отмечайте положительные моменты – рядом с вами хороший попутчик, на взлете дали вкусную конфету, по салону ходит красивый персонал и так далее. Ни в коем случае не стоит прислушиваться к звукам двигателя и думать о том, что кресло не откидывается", – подчеркивает Юрий Левченко.

Если во время перелета левое полушарие начнет подкидывать информацию об авиакатастрофах, нужно отвлечь себя разговором с попутчиком, можно вспомнить стихи, заняться кроссвордом или послушать хорошую музыку. Кроме того, со страхом помогает справиться вода или кислые соки.

Во время ожидания путешествия не стоит постоянно думать о предстоящем полете. К примеру, купив билеты, можно поставить напоминание на мобильное устройство и стараться вообще не вспоминать о предстоящем перелете до этого момента.

По данным на первую половину дня 2 ноября, туристические агентства сообщают о незначительном количестве аннуляций туров.

По оценке аналитической службы Ассоциации туроператоров, количество аннуляций туров с перелетом на "Когалымавиа" составляет не более процента от общего потока на этом перевозчике.

По словам президента Альянса туристических агентств Андрея Гаврилова, туристы запрашивают условия аннуляций туров в Египет, однако фактических отказов практически нет.