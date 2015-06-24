Лекция онлайн: историк медицины Марина Кокорина раскроет тайны "желтого дома"

Фото: eventexists.ru

25 июня в Клубе интеллектуального досуга "Событие" состоится лекция "За стенами психиатрической клиники: страницы истории московской психиатрии".

Людей, страдающих душевными расстройствами, не мало. Еще больше тех, чье поведение или образ жизни можно назвать странными. Каждый четвертый хотя бы один раз в жизни нуждается в помощи психолога или психиатра. На лекции слушатели попытаются разобраться, существует ли грань между странностью и болезнью, и как относятся к психически больным в разных странах. Гости узнают, как помогают душевнобольным в Москве, и что скрывается за стенами "желтого дома".

Обо всем этом расскажет врач, историк медицины, московский экскурсовод и заведующая музеем истории психиатрической больницы им. Н.А. Алексеева Марина Кокорина.

Эта лекция анонсирует цикл, который стартует 10 сентября под общим названием "Границы психического здоровья и болезней". Лекции прочитает кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии Российского государственного медицинского университета Борис Воскресенский.

Смотрите прямую трансляцию июньской лекции на этой странице в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.