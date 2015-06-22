Психиатры назвали болезненную тягу к селфи "селфитисом"

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Американская психиатрическая ассоциация назвала любителей "селфи" носителями психического расстройства. Данная "болезнь" получила название "селфитис", сообщается на сайте "Комсомольской правды".

При этом по мнению врачей, расстройство определяется как обсессивно-компульсивное и имеет три стадии:

Пограничное состояние "селфитис" – когда человек фотографирует себя как минимум три раза в день, но другим это фото не показывает;

Острое "селфитис" – это состояние характеризуется не только фотографированием себя трижды в день, но и публикацией своих портретов в соцсетях;

Хроническое "селфитис" – неконтролируемая потребность фотографировать себя круглые сутки и размещать в соцсетях более шести раз в день.

"Дело в том, что так называемое расстройство селфитис – это не отдельный синдром, это только один из симптомов какого-то синдрома. То есть, у человека может быть психическое расстройство (например, нарциссическое или истирическое, или маниакально-депрессивное), и тогда неконтролируемая потребность выкладывать свои улыбки в Facebook – это лишь одно из проявлений. Но это в случае действительно навязчивых действий.

Любые навязчивые действия – повод показаться психиатру. Кто-то неконтролируемо ест, кто-то неконтролируемо моет руки, а кто-то строит глазки в камеру. И человек с расстройством всегда найдет способ "показать себя", – считает клинический психолог Дарья Логинова.

Ранее главный нарколог столицы Евгений Брюн заявлял, что врачи фиксируют увеличение обращений от москвичей, зависимых от фитнеса и селфи.

"В МНПЦ (Московский научно-практический центр наркологии) мы консультируем различные виды зависимостей, в том числе нехимических. Это игромания, трудоголизм, шопоголизм. Несколько лет назад в амбулаторную службу стали обращаться люди с зависимостью от соцсетей и фитнеса. Сейчас мы уже можем говорить о тенденции", – пояснил Брюн.