"Москва онлайн" покажет сражение на световых мечах

В столице продолжается фестиваль для поклонников комиксов и остросюжетных фильмов Comic Con Russia. 1 октября гостей "Крокус Экспо" ждет шоу фехтовальщиков из Saberfighting Art, известной своими яркими выступлениями в стиле "Звездных войн". Члены команды орудуют не шпагами, а самыми настоящими световыми мечами. В этот же день посетители увидят мастеров косплея на представлении "Герои Comic Con Russia" и услышат лекцию известного техноблоггера Wylsacom. Валентин Петухов расскажет, как и сколько можно заработать на видео в YouTube.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 1 октября в 13:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

