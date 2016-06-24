LIVE: Федор Баландин и Алексей Вершинин – о стратегии интервью и новых медиа

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" совместно с факультетом журналистики МГУ имени Ломоносова запустили второй сезон образовательной программы для молодых журналистов и объявляет конкурс "TVОЯ МОСКВА".
В течение всего лета по понедельникам в кинотеатре "Пионер Летний" в парке Горького при поддержке медиа группы ACMG проводятся открытые мастер-классы ведущих телеканала "Москва 24", редакторов сетевого издания m24.ru, ведущих радиостанций "Москва FM" и Capital FM, главных редакторов журналов Forbes, Ok, GEO, SNC и других проектов, издаваемых медиа группой ACMG, а также преподавателей Журфака МГУ.
27 июня в 17:00 ведущий телеканала "Москва 24", радиостанции "Москва ФМ" Федор Баландин проведет интерактивный мастер-класс "Интервью. Допрос врага или общение с другом?". Студенты возьмут интервью у Федора, а он в ходе общения расскажет о технике и приемах ведения беседы. Журналист объяснит, как задавать острые вопросы, научит располагать собеседников к себе и добиваться ответов.
В этот же день в 18:00 главный продюсер холдинга "Москва Медиа" и журналист Алексей Вершинин прочитает лекцию по теме – "Медиа: сегодня и завтра". Он расскажет о специфике и развитии современных СМИ, а также о трудностях, с которыми сталкивается руководство и сотрудники.
Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 27 июня в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда: 27 июня, 17:00
- Где смотреть: Мослекторий
Подробности о конкурсе и расписание лектория ищите здесь.
Проект создан при содействии департамента СМИ и рекламы города Москвы.
Контакты для аккредитации СМИ: Ксения Горягина, kgoryagina@vgtrk.com.