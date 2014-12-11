11 декабря глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк ответит на вопросы зрителей телеканала "Москва 24". Прямой эфир начнется в 18.00.

Все желающие могут задать свои вопросы в ходе программы.

Телефон прямого эфира: 8 (495) 728-73-13.

Алексей Немерюк

Родился 28 апреля 1975 года во Владикавказе. С 1976 года живет в Москве.

Работал заместителем префекта ЗелАО и курировал вопросы в сфере потребительского рынка и услуг, развития физкультуры и спорта, рекламы и оформления города, а также обеспечения занятости населения.

С 20 апреля 2012 года руководит столичным департаментом торговли и услуг.

