Индийскую пару заподозрили в покорении Эвереста с помощью Photoshop

Фото: AP/ТАСС/David Azia

Индийская полиция начала проверку в отношении пары, которая заявила, что стала первой индийской семьей, покорившей Эверест, сообщает сайт "Комсомольской правды".

С жалобой в полицию индийского города Пуна обратились местные альпинисты. По их словам, Динеш и Таракешвари Ратход покорили самую высокую в мире вершину обманным путем, используя Photoshop.

Подозрения альпинистов вызвали фотографии, на которых супруги изображены во время покорения Эвереста. По их мнению, снимок Динеша с флагом Индии на вершине имеет заметные признаки обработки в фоторедакторе.

Также, судя по фото, пара меняла свою экипировку. По словам опытных альпинистов, сменить одежду во время восхождения невозможно из-за погодных условий.

После консультаций с экспертами комиссар местной полиции поручила своим подчиненным инициировать проверку.