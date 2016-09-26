Форма поиска по сайту

26 сентября 2016, 12:10

Безопасность

Тело младенца нашли у памятника ВОВ в Подмосковье

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Тело новорожденного обнаружили возле памятника погибшим в Великой Отечественной войне в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О страшной находке в полицию сообщила жительница деревни Ботово Волоколамского района. Тело младенца без следов насилия было завернуто в обгоревший полиэтиленовый пакет и тряпку.

По предварительным данным, смерть ребенка наступила примерно сутки назад. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

