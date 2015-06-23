Полиция проверяет пять торговых центров "Рио" после звонков о бомбах

Фото: rio-dmitrovka.ru

Полицейские проверяют пять торговых центров сети "Рио" после звонков о минировании, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"Проверяют торговые центры на Дмитровском и Ленинградском шоссе, а также на Большой Черемушкинской улице", - уточнил собеседник агентства.

При этом последний раз сообщения о бомбах в ТЦ "Рио" в Москве, Коломне и Реутове поступали 21 июня. Все торговые центры проверили, но взрывные устройства не были обнаружены.

Кроме того, 16 июня, после звонков о заложенных взрывных устройствах в двенадцати торговых центрах "Рио" нескольких городов России были эвакуированы в общей сложности свыше 11 тысяч человек.

В столице посетителей и персонал выводили из "Рио" на Севастопольском проспекте.