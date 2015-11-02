Фото: ТАСС/Марина Лысцева

"Когалымавиа" опубликовала документы о плановых проверках Airbus A321, разбившегося в Египте. Документы размещены на сайте холдинга Metrojet, в которую входит перевозчик.

По ссылке доступна техническая документация и сведения о проверках рейса 7К-9268. Материалы, говорящие о технической исправности борта, также передали по запросу в Следственный комитет.

Как следует из документов, комплексная форма обслуживания разбившегося в Египте самолета должна была пройти 18 марта 2016 года, предыдущая прошла 18 марта прошлого года.

Для выполнения этой проверки самолет выводят из эксплуатации на две недели, за это время борт почти полностью разбирают, устраняют дефекты и коррозию, а также проверяют работу всех устройств.

В зоне крушения самолета в Синае обнаружили новые тела погибших

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей. В результате трагедии никто из находившихся на борту людей не выжил.

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По мнению "Когалымавиа", самолет мог подвергнуться "внешнему воздействию". "Видимо, к моменту входа в пике самолет получил серьезные повреждения. В этот момент экипаж потерял контроль над управлением воздушного судна. Единственной объяснимой причиной разрушения в воздухе может быть внешнее воздействие", – заявил технический директор авиакомпании "Когалымавиа" Сергей Дурасов.