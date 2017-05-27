Детский омбудсмен начала проверку обстоятельств задержания мальчика в столице

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова начала проверку обстоятельств задержания девятилетнего мальчика в центра столицы, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Юристы аппарата уполномоченного уже связались с ГУВД Москвы и в настоящее время изучают полученные документы и сведения. Сотрудники также взаимодействуют с представителями Следственного комитета, Общественной наблюдательной комиссии при ГУВД, которые посещали отделение полиции, куда был доставлен мальчик.

Кузнецова отметила, что действия полицейских вызывают вопросы. Она заявила, что каждый взрослый должен вести себя максимально корректно в общении с ребенком, своим или чужим.

Вечером 26 мая полицейские задержали 10-летнего мальчика на Воздвиженке. Ребенок пояснил, как его зовут, а также что он занимается сбором денежных средств и в настоящий момент находится без сопровождения родителей или законных представителей.

Когда мальчика сажали в служебный автомобиль, к сотрудникам полиции подошла женщина, представившаяся соседкой мальчика. Женщина, не являющая законным представителем несовешреннолетнего, и попросила передать ей ребенка. В полиции отметили, что это являлось бы прямым нарушением закона. Произошел скандал.

Около 22:00 часов 26 мая мальчика передали отцу, прибывшему в отдел полиции. В отношении отца ребенка составили протокол об административном правонарушении – о неисполнении родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию.

МВД сообщило, что проведет проверку случившегося. ГСУ СК по Москве также начало проверку по факту произошедшего.

О том, почему стоит задуматься прежде всего о чувствах задержанного ребенка, читайте в тексте колумниста m24.ru.