Наталья Поклонская написала письмо Алексею Учителю

Режиссер Алексей Учитель получил личное письмо от депутата Госдумы Натальи Поклонской по поводу его фильма "Матильда". Об этом сообщает телеканал "НТВ".

"Накануне состоялось историческое событие – я получил от нее персональное письмо", – сказал он.

По словам режиссера, Поклонская попросила его представить фильм для экспертной оценки. Алексей Учитель на просьбу ответил отказом и подчеркнул, что подобные формы контроля не предусмотрены законом.

Ранее адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой оценить деятельность депутата Натальи Поклонской, которая стала инициатором проверки правоохранительными органами готовящегося к выходу фильма "Матильда".

До этого с аналогичной просьбой Добрынин направил запрос в комиссию Госдумы по этике. В своем письме Володину адвокат просит "организовать проведение проверки в отношении действий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Поклонской Н. В., в которых, возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики".

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга начала проверку кинокомпании режиссера Алексея Учителя на налоговые преступления.

Поводом послужил запрос депутата Госдумы Натальи Поклонской в СКР Александру Бастрыкину.

Кроме того, в отношении деятельности режиссера были проведены проверки из-за возможных оскорблений чувств верующих.

До этого она дважды требовала проверить фильм на экстремизм.

