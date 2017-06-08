Наталья Поклонская написала письмо Алексею Учителю

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев
Режиссер Алексей Учитель получил личное письмо от депутата Госдумы Натальи Поклонской по поводу его фильма "Матильда". Об этом сообщает телеканал "НТВ".
"Накануне состоялось историческое событие – я получил от нее персональное письмо", – сказал он.
По словам режиссера, Поклонская попросила его представить фильм для экспертной оценки. Алексей Учитель на просьбу ответил отказом и подчеркнул, что подобные формы контроля не предусмотрены законом.
До этого с аналогичной просьбой Добрынин направил запрос в комиссию Госдумы по этике. В своем письме Володину адвокат просит "организовать проведение проверки в отношении действий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Поклонской Н. В., в которых, возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики".
Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга начала проверку кинокомпании режиссера Алексея Учителя на налоговые преступления.
Поводом послужил запрос депутата Госдумы Натальи Поклонской в СКР Александру Бастрыкину.
Кроме того, в отношении деятельности режиссера были проведены проверки из-за возможных оскорблений чувств верующих.
До этого она дважды требовала проверить фильм на экстремизм.