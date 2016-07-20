Внедорожник провалился в яму на дороге во время ливня

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Внедорожник Nissan Qashquai провалился в яму площадью 4 квадратных метра во время ливня с грозой, передают РИА Новости со слов источника в экстренных службах Москвы.

Событие произошло в центре города возле дома 33 на Котельнической набережной. Образовался провал площадью порядка четырех квадратных метров вместе с автомобилем Nissan qashqai. По информации агентства, пострадавших нет.

На столицу обрушилось ненастье. Из-за грозы с ливнем в городе возникали затруднения в дорожном движении. Несколько деревьев упали на Сыромятническом проезде, Большой Калитниковской улице, улице Свободы и на Нижней Радищевской.

Ненастная погода, по прогнозам синоптиков, покинет город в четверг 21 июля.

До тех пор сотрудники МЧС призывают жителей столицы сохранять бдительность. Держаться подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций. Внимательными следует быт и автовладельцам. Машины рекомендуется парковать в гараже или на открытых пространствах.