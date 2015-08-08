Форма поиска по сайту

08 августа 2015, 09:30

В столице пройдет парад автобусов

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В субботу состоится парад ретротехники, посвященный 91-й годовщине начала регулярного движения автобусов в столице. Пройдет он на проспекте Академика Сахарова с 11.00 до 14.00.

На параде можно будет увидеть автобусы разных годов:

  • ЗиС-8
  • ЗиС-154
  • ЗиЛ-158
  • ЛиАЗ-677
  • Икарус-55
  • Икарус-180

    • Всего будет представлено 30 моделей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Также будет отдельная экспозиция инновационной техники.

    Парад автобусов в Москве

    Из-за парада автобусов будет перекрыто движение по проспекту Академика Сахарова. Ограничения также затронут участок от улицы Садовая-Спасская до улицы Каланчевской, движение на котором будет перекрыто с 23:00 7 августа до 18:00 8 августа. Как отмечается, для движения будут недоступны все полосы проезжей части.

    Автобусное движение в Москве было открыто 8 августа 1924 года. Трасса первого регулярного маршрута проходила от Каланчевской площади (сейчас Комсомольской) до Александровского вокзала (сегодня – Белорусского). Протяженность маршрута составляла 8,5 километров.

    На сегодняшний день в столице действуют 668 автобусных маршрутов Мосгортранса общей протяженностью более 7,4 тысячи километров. Ежедневно услугами городских автобусов пользуются около 4 миллионов пассажиров.

