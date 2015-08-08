В столице пройдет парад автобусов

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В субботу состоится парад ретротехники, посвященный 91-й годовщине начала регулярного движения автобусов в столице. Пройдет он на проспекте Академика Сахарова с 11.00 до 14.00.

На параде можно будет увидеть автобусы разных годов:



ЗиС-8

ЗиС-154

ЗиЛ-158

ЛиАЗ-677

Икарус-55

Икарус-180

Парад автобусов в Москве

Всего будет представлено 30 моделей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Также будет отдельная экспозиция инновационной техники.

Из-за парада автобусов будет перекрыто движение по проспекту Академика Сахарова. Ограничения также затронут участок от улицы Садовая-Спасская до улицы Каланчевской, движение на котором будет перекрыто с 23:00 7 августа до 18:00 8 августа. Как отмечается, для движения будут недоступны все полосы проезжей части.