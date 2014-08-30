Два человека погибли в ДТП на юге Москвы

В ДТП на юге Москвы погибли два человека

В автомобильной аварии на юге Москвы погибли два человека, сообщает телеканал "Москва 24".

ДТП произошло около 15.30 на проспекте Андропова, около станции метро "Коломенская". Там автомобиль Skoda, двигаясь в сторону Каширского шоссе, на высокой скорости врезался в столб городского освещения.

Удар был такой силы, что кузов иномарки очень сильно деформировало. Водителя и пассажира зажало в салоне. Прибывшим на место спасателям пришлось извлекать их из машины с помощью специального оборудования.

Причины аварии выясняют сотрудники ДПС. Добавим, что движение по проспекту в сторону центра ограничено.