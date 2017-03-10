Форма поиска по сайту

Трамп избегает комментировать свои обвинения в адрес Обамы о прослушке – СМИ

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Дональд Трамп избегает комментировать свое заявление, в котором он обвинил Барака Обаму, что тот прослушивал его телефонные переговоры во время избирательной кампании, сообщает "Газета.ру".

CNN напоминает, что с момента заявления прошло уже шесть дней. За Трампа пытаются интерпретировать его заявление помощники.

Планировалось, что Трамп дважды появится перед журналистами в четверг, 9 марта. Его видели во время разговора с представителями банковского сектора утром. Второй раз глава Белого дома появился перед прессой во время обсуждения с законодателями проекта бюджета, однако он не дал каких-либо разъяснений по данному вопросу.

До сих пор неясно, откуда у Трампа сведения о прослушке, пишет CNN. Ранее сообщалось, что сенаторы США попросили ФБР поискать данные о приказе Обамы "прослушать" Трампа.

Президент США Дональд Трамп 4 марта обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке его телефонных разговоров перед выборами и назвал это низостью. Он сравнил действия Обамы со скандалом в "Уотергейт".

Барак Обама был в ярости после выдвинутых Трампом обвинений в организации прослушки его телефонных переговоров, написала 7 марта The Wall Street Journal.

Представитель экс-президента США Барака Обамы опроверг обвинения в прослушке телефона лидера Белого дома Дональда Трампа во время предвыборной гонки.

Директор ФБР Джеймс Б. Коми попросил Министерство юстиции публично отвергнуть утверждение президента Трампа о прослушке его телефонных разговоров.

Уотергейтский скандал, на который ссылается американский президент, разразился в 1972 году после задержания в отеле "Уотергейт" группы людей с подслушивающей аппаратурой. Расследование вскрыло многочисленные злоупотребления администрации президента Ричарда Никсона и стало поводом для его досрочного ухода с поста.

