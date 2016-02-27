В центре Москвы прорвало трубу горячего водоснабжения

На Трехгорном Валу прорвало трубу

В центре Москвы произошло повреждение трубопровода теплосети, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя службы по связям с общественностью и СМИ департамента топливно-энергетического хозяйства столицы Кристину Титову.

По ее словам, авария произошла около 22:50 по адресу: Трехгорный Вал, дом 1.

"Аварийно-ремонтные службы оперативно отреагировали. Приняты меры по локализации повреждения. В 23:30 теплоснабжение переведено на резервную схему без отключения потребителей", - рассказала Титова.

На месте происшествия работают коммунальщики и службы города.

В свою очередь в столичном управлении ГИБДД сообщили, что ограничения движения на данном участке не было.