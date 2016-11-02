Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября 2016, 11:55

Происшествия

Российский турист пропал с яхты в Таиланде

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Турист из России пропал с яхты в открытом море во время перехода с острова Пхукет на Симиланские острова в Таиланде, сообщает газета "Вечерняя Москва".

Он ушел купаться во время стоянки рядом с островом Ко Сонг. Высокими волнами туриста Александра Сташкова смыло в открытое море.

Судно вместе с капитаном нашли в море во время поисков по инициативе консульства и турфирмы. Оставшийся на борту россиянин рассказал, что ищет пропавшего друга уже сутки. Он заново обошел на судне те районы, где яхта была на пути от Пхукета к другим островам.

В поисках россиянина задействованы военные моряки Симиланских островов, а также рыболовные и туристические лодки.

пропажа яхты Таиланд турист чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика