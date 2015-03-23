В Турции пропал сотрудник театра "Сатирикон" Марк Ишмухаметов

"Вечер": Сотрудник театра "Сатирикон" Марк Ишмухаметов пропал в Турции

В турецком аэропорту пропал сотрудник театра "Сатирикон" Марк Ишмухаметов. Мужчина не выходит на связь уже более 20 дней, передает телеканал "Москва 24".

Консульство России в Стамбуле занимается поисками Ишмухаметова, но установить местонахождение актера пока не удалось.

По словам близких, 3 марта мужчина вместе с труппой вылетел на гастроли в Бразилию. Во время пересадки в Стамбуле он потерял паспорт и остался в транзитной зоне аэропорта. Труппа отправилась дальше.

Возвращаясь обратно 9 марта, сотрудники "Сатирикона" не обнаружили коллегу в аэропорту.

"Консульство уверяло, что он никуда не денется из транзитной зоны. Наши консулы на всякий случай подготовили документы для покупки обратного билета. В полицию Марк не попадал. Такая вот не очень понятная история", – сообщил замдиректора театра "Сатирикон" Владимир Ярошенко.

Мать сотрудника постоянно находится на связи с друзьями и коллегами сына.

Близкие Ишмухаметова связались с российским консульством в Стамбуле и рассказали, что не нашли актера в аэропорту. Сотрудники консульства ответили, что мужчина не пытался пересечь турецкую границу, и его поиски в стране продолжаются.