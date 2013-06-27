Полиция нашла двух потерявшихся детей в Битцевском парке

Пропавшие дети. Фото: www.petrovka38.ru

Полицейские нашли двух заблудившихся мальчиков на юго-западе столицы.

Один из пропавших детей позвонил родителям с мобильного телефона, после чего сотрудники полиции смогли установить примерное местонахождение детей. Потерявшихся обнаружили в Битцевском парке.

Детей вернули домой. Их и их родителей ждет профилактическая беседа с полицейскими.

Напомним, дети пропали накануне. С заявлением об этом в полицию обратилась мать одного из мальчиков, 11-летнего Дениса Гуляева.

Как сообщал Следственный комитет по Москве, пропавшие дети являются одноклассниками и живут в одном подъезде, один из мальчиков ранее регулярно уходил из дома.