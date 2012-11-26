Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября 2012, 17:50

Происшествия

Переселенные из Реутова в Егорьевск детдомовцы снова сбежали

Фото: ИТАР-ТАСС

Три воспитанника детского дома из подмосковного Егорьевска сбежали из учреждения, после чего обратились за помощью к волонтерам. По словам детей, в детском доме им угрожали помещением психиатрическую клинику за нарушение норм поведения.

Сейчас сбежавших разыскивает полиция, комиссия по делам несовершеннолетних изучает причины побега детей, передает РИА Новости.

Сбежавшие дети ранее воспитывались в детском доме в Реутове. В конце сентября воспитанников из реутовского детдома начали переселять в аналогичное учреждение в Егорьевске. В результате восемь воспитанников сбежали. Дети, таким образом, протестовали против переселения.

Позднее поступила информация о конфликтах воспитанников с сотрудниками детдома в Егорьевске.

По данным уполномоченного при президенте России по правам ребенка Павла Астахова, медсестра данного учреждения привлекалась к уголовной ответственности за подделку документов, еще один сотрудник — за побои.

пропавшие дети Егорьевск детдома чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика