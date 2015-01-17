Пропавшую в Тушине школьницу нашли в собственном подъезде

Пропавшую в Тушине девочку нашли ее родители

Школьница Злата Прошина, которую два дня искали по всему городу, нашлась, передает телеканал "Москва 24". Родители обнаружили ее в собственном подъезде на девятом этаже.

Что произошло с девочкой и что заставило ее переполошить все Южное и Северное Тушино, пока остается неясным. Сейчас, как утверждает мать Златы, девочка пребывает в некотором шоке.

Ранее M24.ru сообщало, что 13-летняя школьница не появлялась дома двое суток. Родственники предполагали, что у нее мог случиться нервный срыв.

К поискам девочки были подключены волонтеры и полиция. Съемочная группа телеканала "Москва 24" также принимала участие в поисках.

Отметим, что в начале сентября стартовала совместная акция "Активного гражданина" и "Лизы Алерт". Вместе с текущими опросами по городским проблемам в систему транслируются приметы и фотографии пропавших людей.

Ориентировки на людей, поиск которых ведут волонтеры отряда "Лиза Алерт", доступны пользователям, локализованным в районе, где произошло исчезновение. В случае пропажи ребенка его приметы получают все без исключения пользователи.

Юзеры могут отметить, видели ли они пропавшего, узнать телефон, по которому можно связаться с теми, кто ищет человека, а также заявить о желании участвовать в спасательной операции или о готовности распечатать листовки с приметами.