Полиция нашла пропавшего в Москве мальчика

Столичная полиция нашла 6-летнего ребенка, который пропал накануне днем. Ничего плохого с мальчиком не произошло, он был обнаружен на территории района. По данному факту проводится проверка

Сотрудники полиции нашли шестилетнего мальчика, пропавшего с детской площадки в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

"В 20.25 мск при неотложных розыскных мероприятиях сотрудники группы немедленного реагирования ОМВД по району Отрадный вместе с участковым уполномоченным обнаружили ребенка в микрорайоне проживания", - сказал собеседник агентства.

Несмотря на отсутствие травм, согласно стандартной схеме, ребенка направят в больницу для осмотра.

Напомним, около двух часов дня в воскресенье на службу "02" позвонила женщина и сообщила, что в 11.00 с детской площадки во дворе дома номер 15 на Отрадной улице ушел ее сын. Стало известно, что шестилетний Юра Петров из неблагополучной семьи. Мать часто оставляет его без присмотра, а органы опеки собирают документы на лишение ее родительских прав.