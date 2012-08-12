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ЧП

12 августа 2012, 21:46

В Москве с детской площадки пропал шестилетний мальчик

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ИТАР-ТАСС

12 августа с детской площадки в Москве пропал шестилетний ребенок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Около двух часов дня на службу "02" позвонила женщина и сообщила, что в 11.00 с детской площадки во дворе дома номер 15 на Отрадной улице ушел ее сын.

"В настоящее время отрабатывается жилой сектор, проверяются медучреждения, проводится поиск и опрос свидетелей, сотрудники патрульно-постовой службы отрабатывают прилегающую территорию", - сообщили в полиции.

Как стало известно, пропавший Юра Петров из неблагополучной семьи. Органы опеки собирают документы на лишение его матери родительских прав.

"Ребенок из неблагополучной семьи, мать часто выпивает, неоднократно оставляла мальчика без присмотра, а органы опеки собирают документы на лишение ее родительских прав", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Приметы Юры: рост 120 сантиметров, на вид 5-6 лет, русые волосы, на правой щеке и подбородке шрамы от укуса собаки, был одет в джинсовые бриджи, полосатую водолазку и кроссовки.

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