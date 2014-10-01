Пропавших в Башкирии школьниц нашли в Москве

Фото: ТАСС/ Татьяна Силина

В Москве нашли двух школьниц 14 и 15 лет, пропавших в городе Октябрьский месяц назад, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

28 августа в полицию обратилась бабушка одной из девочек. По ее словам, внучка с подругой приехали к ней в гости вместе с родителями, затем внучка пошла провожать подругу на автовокзал, и они обе пропали. Розыск девочек продолжался больше месяца, ориентировки были разосланы во все регионы России.

Выяснилось, что все это время школьницы проживали на чердаке жилого дома. Девочек нашли живыми и невредимыми. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.