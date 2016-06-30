В Москве утвердили проекты планировок по 22 промзонам

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Столичные власти утвердили 39 проектов планировки территории по 22 промзонам. Об этом в ходе Урбанфорума-2016 сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По словам Хуснуллина, комплексное развитие этих территорий позволит сместить часть деловой активности из центра Москвы и перенаправить транспортные потоки.

Он отметил, что общая площадь существующих промзон – около 18,8 тысячи гектаров, из них 13 тысяч могут быть полностью либо частично реорганизованы.

"При этом наш подход – не застраивать эти территории просто жильем, у нас нет цели строить новые "спальные" районы, наша цель при реорганизации этих городских территорий – сформировать комплексную городскую застройку, где есть и рабочие места, и жилье, и объекты социальной сферы", – пояснил заммэра.​

Ранее Хуснуллин сообщил, что власти города готовят пилотные проекты по реализации закона о комплексном развитии промзон. Заммэра отметил, что принятие закона высвободит для использования порядка 12 тысяч гектаров земли в столице.

Закон о комплексном развитии промзон Госдума приняла в июле прошлого года. Согласно документу, промзона может получить развитие, если не менее половины ее территории занимают участки с самостроем, а также аварийными или подлежащими сносу объектами капитального строительства (кроме многоквартирных домов), либо не менее половины используется не в установленном порядке.

Решение о комплексном развитии может быть принято не только по инициативе органов местного самоуправления, федеральных и региональных органов государственной власти РФ, но и собственников недвижимости в границах промзоны. Документ вступит в силу с 1 января 2017 года.