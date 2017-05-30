Форма поиска по сайту

30 мая 2017, 11:23

Экономика

Новые предприятия появятся в промзоне "Южный порт"

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Новые промышленно-производственные здания построят в промзоне "Южный порт", сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы предоставила земельный участок на улице Южнопортовая, владения 21, строение 53–54 на три года для завершения строительства.

В настоящее время на территории промышленной зоны № 26 "Южный порт" находится объект незавершенного строительства.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, на участке площадью более восьми гектаров могут разместиться объекты почти на 126 тысяч квадратных метров. Здания планируют использовать для промышленно-производственной деятельности.

Столичные власти начали реконструировать заброшенные промышленные зоны, всего их в городе насчитывается около 200. На освобожденных территориях строят жилые и офисные кварталы, технопарки, а также медицинские и производственные кластеры.

Часть промзон полностью реорганизуют, а на других сохраняют производство. Везде построят жилые многоэтажки, бизнес-центры, торговые комплексы, детсады, школы, поликлиники, дороги.

Новые районы будут возводить постепенно в течение десяти лет.

