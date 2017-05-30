Новые предприятия появятся в промзоне "Южный порт"

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Новые промышленно-производственные здания построят в промзоне "Южный порт", сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы предоставила земельный участок на улице Южнопортовая, владения 21, строение 53–54 на три года для завершения строительства.

В настоящее время на территории промышленной зоны № 26 "Южный порт" находится объект незавершенного строительства.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, на участке площадью более восьми гектаров могут разместиться объекты почти на 126 тысяч квадратных метров. Здания планируют использовать для промышленно-производственной деятельности.