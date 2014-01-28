Форма поиска по сайту

28 января 2014, 12:29

В промзоне Зеленограда построят гостиницу и медицинский центр

Фото: ИТАР-ТАСС

В промзоне, располагающейся на территории Зеленоградского административного округа, построят медицинский центр, гостиницу и физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Для промзоны "Александровка" подготовлен проект планировки, предусматривающий строительство ряда социальных объектов на площади 18 гектаров. Территория, отданная под застройку, ограничена улицами Александровка, Новокрюковская, тупиковым проездом к микрорайону №14, границей округа и полосой отвода железной дороги.

Согласно проекту, на территории промзоны сохранят имеющуюся застройку и построят многофункциональный центр, медицинский диспансер, трехэтажную гостиницу, ФОК, культурно-досуговый центр, автотехцентр и автомойку. Кроме того, в "Александровке" появится магазин автомобильных запчастей.

Существующее здание заправочной станции подвергнется реконструкции, а рядом с ней появится площадка для обучения управлению машиной.

Также на территории промзоны построят 2,7 километра дорог и оборудуют два сквера - на Новокрюковской улице и вдоль проектируемого проезда №623. Суммарная площадь новых скверов составит около гектара.

