Проекты реорганизации промзон хотят реализовывать без публичных слушаний

Проекты реорганизации промзон планируется реализовывать без проведения публичных слушаний. Соответствующее предложение содержится в тексте законопроекта о развитии промзон, который внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
"Мы считаем, что проекты планировки не будут выноситься на публичные слушания, – заявил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев. – Ведь раз это промзона, значит там нет жилья. Важно мнение специалистов. Поэтому я считаю, что публичных слушаний не будет".
Кроме того, новый законопроект позволит сэкономить время и средства инвесторов. В настоящее время если инвестор хочет реконструировать какую-либо промзону, ему нужно за свой счет заказать концепцию развития территории и проект планировки. После этого идет процесс согласования со всеми правообладателями, а затем проводятся публичные слушания.
Такой механизм работает, если правообладателей два-три. Если их больше, договориться со всеми заинтересованными сторонами значительно сложнее. Также возникают проблемы с публичными слушаниями – ведь инвестор обязуется построить в промзоне социальные объекты, что зачастую не слишком нравится правообладателям. Принятие законопроекта, по мнению Тимофеева, станет толчком для развития промзон.
На территории столичных промзон реализуют 10 масштабных инвестиционных проектов, сообщил ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Так, будут реализованы следующие проекты:
- "Тушинский аэродром";
- "Территория ЗиЛ";
- "Алтуфьевское шоссе";
- "Силикатные улицы";
- "Огородный проезд";
- "Магистральные улицы";
- "Северянин";
- "Грайвороново";
- "Южный порт";
- "Павелецкая".
По словам заммэра, в результате реализации программы заброшенные промышленные территории превратятся в обычные городские кварталы с полноценной социальной и транспортной инфраструктурой. Половина будущего объема недвижимости придется на жилую застройку и социальную инфраструктуру, а половина – на объекты с новыми рабочими местами.
