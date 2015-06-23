Проекты реорганизации промзон хотят реализовывать без публичных слушаний

Фото: M24.ru/Михаил Колобаев

Проекты реорганизации промзон планируется реализовывать без проведения публичных слушаний. Соответствующее предложение содержится в тексте законопроекта о развитии промзон, который внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Мы считаем, что проекты планировки не будут выноситься на публичные слушания, – заявил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев. – Ведь раз это промзона, значит там нет жилья. Важно мнение специалистов. Поэтому я считаю, что публичных слушаний не будет".

Кроме того, новый законопроект позволит сэкономить время и средства инвесторов. В настоящее время если инвестор хочет реконструировать какую-либо промзону, ему нужно за свой счет заказать концепцию развития территории и проект планировки. После этого идет процесс согласования со всеми правообладателями, а затем проводятся публичные слушания.

Такой механизм работает, если правообладателей два-три. Если их больше, договориться со всеми заинтересованными сторонами значительно сложнее. Также возникают проблемы с публичными слушаниями – ведь инвестор обязуется построить в промзоне социальные объекты, что зачастую не слишком нравится правообладателям. Принятие законопроекта, по мнению Тимофеева, станет толчком для развития промзон.

Что построят в столичных промзонах

На территории столичных промзон реализуют 10 масштабных инвестиционных проектов, сообщил ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Так, будут реализованы следующие проекты:

"Тушинский аэродром";

"Территория ЗиЛ";

"Алтуфьевское шоссе";

"Силикатные улицы";

"Огородный проезд";

"Магистральные улицы";

"Северянин";

"Грайвороново";

"Южный порт";

"Павелецкая".

По словам заммэра, в результате реализации программы заброшенные промышленные территории превратятся в обычные городские кварталы с полноценной социальной и транспортной инфраструктурой. Половина будущего объема недвижимости придется на жилую застройку и социальную инфраструктуру, а половина – на объекты с новыми рабочими местами.