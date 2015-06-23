Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня 2015, 20:05

Экономика

Проекты реорганизации промзон хотят реализовывать без публичных слушаний

Фото: M24.ru/Михаил Колобаев

Проекты реорганизации промзон планируется реализовывать без проведения публичных слушаний. Соответствующее предложение содержится в тексте законопроекта о развитии промзон, который внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Мы считаем, что проекты планировки не будут выноситься на публичные слушания, – заявил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев. – Ведь раз это промзона, значит там нет жилья. Важно мнение специалистов. Поэтому я считаю, что публичных слушаний не будет".

Кроме того, новый законопроект позволит сэкономить время и средства инвесторов. В настоящее время если инвестор хочет реконструировать какую-либо промзону, ему нужно за свой счет заказать концепцию развития территории и проект планировки. После этого идет процесс согласования со всеми правообладателями, а затем проводятся публичные слушания.

Такой механизм работает, если правообладателей два-три. Если их больше, договориться со всеми заинтересованными сторонами значительно сложнее. Также возникают проблемы с публичными слушаниями – ведь инвестор обязуется построить в промзоне социальные объекты, что зачастую не слишком нравится правообладателям. Принятие законопроекта, по мнению Тимофеева, станет толчком для развития промзон.

Что построят в столичных промзонах

На территории столичных промзон реализуют 10 масштабных инвестиционных проектов, сообщил ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ссылки по теме


Так, будут реализованы следующие проекты:

  • "Тушинский аэродром";
  • "Территория ЗиЛ";
  • "Алтуфьевское шоссе";
  • "Силикатные улицы";
  • "Огородный проезд";
  • "Магистральные улицы";
  • "Северянин";
  • "Грайвороново";
  • "Южный порт";
  • "Павелецкая".

По словам заммэра, в результате реализации программы заброшенные промышленные территории превратятся в обычные городские кварталы с полноценной социальной и транспортной инфраструктурой. Половина будущего объема недвижимости придется на жилую застройку и социальную инфраструктуру, а половина – на объекты с новыми рабочими местами.

Сайты по теме


Сюжет: Реновация московских промзон
промзоны проекты публичные слушания стройкомплекс Москвы Константин Тимофеев строительство и реконструкция реорганизация промзон

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика