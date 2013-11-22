Мартены и урбанисты: "Серп и молот" станет общественным пространством

Корпус завода "Серп и Молот". Фото: www.serpmolot.com

Объявлены финалисты конкурса по разработке концепции развития территории завода "Серп и Молот". В шорт-лист вошли компании LDA Design из Великобритании, французская Ateliers Lion Associes, компании из Нидердандов: De Architekten CIE и MVRDV и российская команда "Проект Меганом".

Компании займутся разработкой проектов концепции промзоны до 31 января 2014 года. Участников консорциумов погрузят во все тонкости технического задания и ознакомят с площадкой для четкого понимания задачи, стоящей перед ними. Победитель будет объявлен 6 февраля будущего года.

Задача финалистов – создать концепцию многофункциональной городской среды с развитой инфраструктурой и общественными пространствами.

Россияне прошли в финал конкурса на разработку промзоны "Серп и Молот"

"Финалисты конкурса получат техническое задание, согласно которому на месте промышленной зоны должен будет появиться комфортный для жизни район, включающий рациональное сочетание жилой и офисной застройки, развитую социальную инфраструктуру, общественные и зеленые пространства, создающие особую атмосферу", – отметила и.о. директора Института генплана Москвы Карима Нигматулина.

Напомним, конкурс на архитектурно-градостроительную концепцию завода "Серп и Молот" был объявлен в Москве в начале сентября этого года. В состав жюри, которое возглавил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, вошли ведущие эксперты в области градостроительства, транспортных систем и озеленения из России, Дании, США, Франции, Испании, Японии, Германии.

Перед архитекторами и строителями стоит сложная задача: необходимо организовать для обновленной территории бывшей промзоны транспортную доступность, озеленение, создать большое количество общественных пространств.

На территории завода "Серп и молот" вместо бывших производственных зданий, которые давно не используются по назначению, планируется создать новое общественное пространство. Здесь появятся жилые и офисные здания, с полноценной инфраструктурой.

Ожидается, что проект-победитель начнут реализовывать в бывшей производственной зоне в 2015 году. Завершить реорганизацию завода планируют в 2020-2021 году. Предполагается, что бюджет проекта составит 140 миллиардов рублей.

На территории завода "Серп и молот" появятся жилые дома

Общая территория нефункционирующего завода – 87,5 гектара, 58,8 из которых подлежит перестройке.

Власти Москвы уже объявляли конкурс по застройке территории завода "Серп и молот" весной этого года, однако тогда все предложенные проекты были отклонены. Эксперты посчитали, что ни в одном из проектов не проработаны инфраструктура и маршруты транспорта.

История "Серпа и молота"

Завод, основанный в 1883 году, является одним из старейших промышленных предприятий столицы. Он был построен французским предпринимателем Юлием Гужоном в 1883 году недалеко от Рогожской заставы. В 1890 году на заводе была запущена первая мартеновская печь. В 1913 году здесь работали уже семь печей, выплавлявших более 90 тысяч тонн стали в год, а также несколько мелкосортных и листопрокатных станов. Завод выпускал главным образом простое железо, железную проволоку, гвозди, болты и т.д.



В Москве проходит конкурс на застройку промзоны "Серп и молот"

После Октябрьской революции завод был национализирован, а выпуск продукции уменьшился почти в 50 раз по сравнению с уровнем 1913 года.

Свое название "Серп и молот" получил в 1922 году. В 1930-е годы на заводе была создана техническая база с современным для того времени оборудованием и освоены новые технологии производства. Во время Великой Отечественной войны завод выпускал оружейную продукцию для фронта.

В 1949 году на заводе впервые в мире была разработана технология применения кислорода для интенсификации мартеновского производства стали. Впоследствии эта технология получила широкое распространение как на отечественных, так и на зарубежных металлургических заводах.

В 1970-х годах на заводе проходила масштабная реконструкция, в результате которой он был переведен на изготовление продукции из высоколегированных и нержавеющих марок стали. При этом была предусмотрена комплексная автоматизация всех производственных операций и применение наиболее прогрессивных технологических процессов. В 1990-х годах объем выпускаемой заводом продукции значительно снизился, а в 2008 году часть цехов была выведена из города в Смоленскую область. Сейчас предприятие продолжает работать: в столице выпускают трубы, проволоку, металлические листы и т.д.

Другие промзоны Москвы

Завод "Серп и молот" - не единственная промзона, которую столичные власти намерены реорганизовать. Сегодня такие территории составляют 15-20 процентов площади Москвы. В первую очередь, здесь планируют строить новые микрорайоны. В частности, до конца этого года планируют снести 19 корпусов завод "Красная Пресня". На освобожденном пространстве построят жилые дома для переселения москвичей из микрорайона Камушки.

Одним из самых успешных проектов по развитию промзон стало "перепрофилирование" территории бывшего завода "Красный октябрь", на которой разместился арт-кластер. В будущем на Берсеневской набережной планируется создать пешеходную зону с культурными объектами. Существует также проект по строительству на "Красном октябре" многофункционального жилого комплекса в стиле лофт. Над его концепцией работает голландский архитектор Эрик ван Эгераат. Планируется, что бывшие заводские цеха сохранят красный цвет, а здания не будут превышать шести этажей, чтобы не нарушать исторический вид в центре города.

Масштабные планы есть и по развитию завода ЗИЛ. На площади около 300 гектаров планируют построить жилые дома, деловые объекты и парковую зону. Кроме того, на территории завода появится один из крупнейших спортивных центров города - "Легенды хоккея". В рамках проекта "Полуостров ЗИЛ" также планируется создание полноценной транспортной системы. По территории будут ездить автобусы и маршрутные такси, кроме того, там появится новая станция метро Замоскворецкой линии и транспортно-пересадочный узел, связанный с железной дорогой. Помимо этого рассматривается предложение по переоборудованию заброшенных заводских цехов в крытые автопарковки и создание велосипедных маршрутов вдоль реки.

Как изменятся столичные промзоны

А промзону "Южный порт" планируется застроить жилыми, общественными и административными зданиями. В настоящее время разработан проект реорганизации территории. По нему предполагается новое строительство и реконструкция территории общей площадью 348,8 тысячи квадратных метров.

Также власти одобрили схему развития производственной зоны "Красный Строитель", расположенной на юге Москвы. Здесь запланировано строительство жилых, общественных и природно-рекреационных объектов на площади более 308 тысяч квадратных метров.

В декабре 2013 года планируется завершить строительство на месте бывшей промзоны в Западном Дегунино. На участке в 9,2 гектара появятся 11 жилых корпусов общей площадью 131,2 тысячи квадратных метров.

Новый жилой район будет построен и на промышленной территории "Руднево" в районе Косино-Ухтомский. В планах городских властей объединить промзону и микрорайон в Некрасовке. Для этого планируется создать современную инфраструктуру и полноценные рабочие места.

Еще один жилой микрорайон появится на бывшей территории Карачаровского завода. Общая площадь промзоны составляет более 360 гектаров. Согласно проекту, соотношение жилья и новых рабочих мест составит 50 на 50.

В Люблино на месте реорганизуемой промышленной территории планируется разбить новую зеленую зону с храмом. Соответствующий проект планировки был утвержден в начале года. Церковь планируется построить по программе строительства 200 православных храмов в Москве.

Новая территория отдыха появится в промзоне на Каширском шоссе. В районе дома номер 39 разобьют сквер и построят теннисный центр. Благоустройство также включает в себя возведение гостиницы, торгово-офисного здания, многоуровневых гаражей, подземных и наземных стоянок.