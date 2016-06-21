Промзону между Киевским вокзалом и ТТК застроят

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Промзона между Киевским вокзалом и Третьим транспортным кольцом получит развитие, сообщил заммэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

"Принято градостроительное решение по развитию промзоны, примыкающей к Киевскому вокзалу и Третьему транспортному кольцу. Здесь будет комбинированная, сбалансированная застройка", – цитирует его пресс-служба столичного Стройкомплекса.

По словам Хуснуллина, на территории промзоны появится жилье, необходимая для него социальная инфраструктура и места приложения труда. "Однако о конкретных цифрах пока говорить рано", – добавил он.

Стройкомплексу предстоит проработать вопросы транспортного обеспечения бывшей промышленной зоны.

Ранее Марат Хуснуллин сообщал, что промышленные зоны Москвы являются "территориями развития" столицы и именно на них вместе с ТиНАО приходится основной ввод недвижимости.