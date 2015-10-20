В промзоне "Братцево" построят гостиницу и несколько дорог

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Стартует вторая очередь развития промзоны "Братцево", расположенной в Головинском районе на севере Москвы, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Планируется строительство 2-й очереди многофункционального комплекса с подземной автостоянкой и гостиницы на 300 номеров. Инвестор должен реконструировать и построить новый участок Нарвской улицы, а также круговую развязку с Кронштадтским бульваром с увеличением количества полос.

Кроме того, предусмотрено озеленение и благоустройство сквера по Головинскому шоссе и территории вдоль Нарвской улицы.

"Москва в цифрах": Жилая промзона

Напомним, в состав первой очереди входит комплекс "Водный". Он находится на пересечении Головинского шоссе и Кронштадтского бульвара, в шаговой доступности от станции метро "Водный стадион". В состав комплекса площадью 166,3 тысячи квадратных метров вошли торговый центр и 26-этажная офисная башня. В торговом центре располагается более 120 магазинов, семизальный кинотеатр, рестораны и детская развлекательная площадка. Оборудована удобная парковка.

Ранее m24.ru сообщало, что реновация промзон включена в Генеральный план столицы. За последние пять лет в столице полностью реорганизовали 9 участков в промышленных зонах, расположенных в центральном округе. В частности, строительство коснулось промзон № 17 "Курская", № 16 "Митьковская ветка", № 4 "Звенигородское шоссе" и № 1 "Павелецкая".

Там построены помещения общественного и административного назначения (помещения для культурно-массовых мероприятий, учебных и спортивных занятий, отдыха, общественного питания, медицинского и бытового обслуживания, офисные здания) площадью 432 622 квадратных метров.

Реорганизация столичных промзон проходит в рамках госпрограммы "Градостроительная политика". Как пояснил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, она проводится для создания самодостаточных территорий с необходимой инфраструктурой.

С начала года на территориях промзон введено 1,28 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 527,7 тысячи квадратных метро – это жилье.