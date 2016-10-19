Пять производственных объектов построили в Москве за 2016 год

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пять производственных объектов построили в столичных промзонах за 2016 год, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

По словам заммэра по градостроительству Марата Хуснуллина, общая площадь построенных объектов составила 7 тысяч квадратных метров. При этом, до конца года планируется ввести еще 12 объектов общей площадью около 125 тысяч квадратных метров.

Хуснуллин отметил, что выросло и количество инвестиций. В этом году на деньги инвесторов строятся 11 объектов, и только шесть – за счет городского бюджета.