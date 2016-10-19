Фото:m24/Игорь Иванко

В ближайшее время статус промышленного комплекса получат шесть московских организаций. А всего в промышленности столицы сейчас занято 590 тысяч человек. Об этом сообщил в интервью m24.ru министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

"С апреля 2016 года статус промышленного комплекса присвоен 12 московским предприятиям. Шесть предприятий получили статус технопарка. В ближайшее время статус промкомплекса получат еще шесть московских организаций, на которых в общей сложности работают около четырех тысяч человек", – рассказал чиновник.

По его словам, статусы промышленного комплекса, индустриального парка, технопарка дают очень серьезные льготы – по налогу на имущество, налогу на прибыль, земельному налогу/арендной плате за землю, всего до 25 процентов. "С помощью системы налоговых льгот мы в 2016 году уже поддержали предприятия, на которых 64 тысячи высокооплачиваемых рабочих мест", – отметил Решетников.

Собеседник m24.ru добавил, что в городе мощная авиакосмическая отрасль, автомобилестроительный сектор, производство автокомпонентов, фармацевтика, пищевые заводы и фабрики, микроэлектроника. "Москва движется в сторону полноценного постиндустриального города со значительной долей реального сектора. По сходному сценарию развиваются и другие крупные европейские города", – подчеркнул он.

В августе этого года статус технопарков получили четыре предприятия столицы: ИЦ "Курчатовский институт", НИИ "Полюс" имени М.Ф. Стельмаха, ЗАО "Связь инжиниринг" и НИИ систем связи и управления.

Таким образом, в Москве в настоящее время действуют 26 технопарков, имеющих налоговые льготы. Они состоят из 1,3 тысячи компаний, где трудится 31,7 тысячи человек. Суммарные инвестиции резидентов технопарков в развитие производства за последние пять лет составили 58,6 миллиарда рублей.

До конца 2018 года на севере столице должен появится полиграфический технопарк. Его планируют создать в промышленной зоне "Планерная" по адресу: Проектируемый проезд 727, дом 24, строение 1. Он займет участок в 3,9 гектара, его площадь составит 57 тысяч квадратных метров. Предполагается, что в технопарке разместятся не менее 15 предприятий.

Кроме того, в августе этого года столичные власти предоставили налоговые льготы четырем городским промышленным предприятиям: "Дымовскому колбасному производству", "Черкизовскому мясоперерабатывающему заводу", комбинату "Царицыно" и НПО "Лианозовский электромеханический завод".

Светлана Казанцева, Анастасия Мальцева