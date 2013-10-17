Форма поиска по сайту

Новости

17 октября 2013, 17:14

Экономика

Решение о реорганизации промзоны в Бирюлево примут до конца года

Фото: ИТАР-ТАСС

Проекты реорганизации промзоны в Бирюлево рассмотрят до конца года. По словам заммэра по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, на эту работу потребуется 2-3 месяца.

Он рассказал, что в сейчас прорабатываются проекты реорганизации 18 промышленных зон. Их потенциал составляет свыше 13 миллионов квадратных метров недвижимости.

Напомним, власти Москвы вскоре планируют окончательно закрыть овощебазу в районе Бирюлево. По результатам расследования стало ясно, что там допускались грубые нарушения миграционного, трудового и административного законодательства.

Сюжет: Дело об убийстве Егора Щербакова
Главное

