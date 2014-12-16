Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

16 декабря 2014, 09:28

На месте промзоны в Северном Бутове построят жилье, школу и детский сад

промзоны строительство Северное Бутово строительство и реконструкция жилые кварталы

Фото: invest.mos.ru

В Северном Бутове на месте промзоны построят жилой квартал, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Территория ограничена улицей Грина, Варшавским шоссе, полосой отвода МЖД, Бутовским лесопарком, бульваром Дмитрия Донского и жилой застройкой.

Ранее там был НИИ радиосвязи, теперь же на территории площадью почти в 12 гектаров не ведется никакой научной деятельности. Там находятся жилые дома площадью 77 тысяч квадратных метров, общественные объекты и 51 тысяча квадратных метров производственных объектов. Всего на территории проживают 1,3 тысячи человек.

Ссылки по теме

Проект планировки предусматривает возведение жилого квартала с благоустроенной территорией, школой на 550 учеников и детским садом на 230 мест, а также объектов общественного и рекреационного назначения. В результате площадь жилых домов составит 153 тысячи квадратных метров.

Также на объекте будет инновационный бизнес-центр, производственно-административный комплекс, культурно-просветительский центр и гостиница, общая площадь нового строительства составит 399,5 тысячи метров.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, для улучшения доступности и транспортного обслуживания нового квартала построят проектируемый проезд № 585 с реконструкцией Новобутовской улицы и изменят трассировку автобусных маршрутов № 753 и № 848.

Планируемое население нового квартала составит 5,5 тысячи человек, реализация проекта позволит увеличить количество рабочих мест с 450 до 4,8 тысячи.

"Москва в цифрах": Жилая промзона

Ранее глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин отмечал, что в 2014 году на территории бывших промзон столицы построили в два раз больше недвижимости, чем в прошлом - 1,6 миллионов квадратных метров.

Всего к концу 2014 года на территории столичных промзон будет построено порядка 2 миллионов квадратных метров недвижимости. Полной реорганизации подлежат 4 тысячи гектаров промзон и порядка 6 тысяч гектаров - частичной реорганизации.

В настоящее время в разработке находится около 30 проектов планировки реновации промзон. Их реорганизация позволит обеспечить город дополнительным жильем, рабочими местами и объектами инфраструктуры.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать