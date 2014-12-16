На месте промзоны в Северном Бутове построят жилье, школу и детский сад

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В Северном Бутове на месте промзоны построят жилой квартал, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Территория ограничена улицей Грина, Варшавским шоссе, полосой отвода МЖД, Бутовским лесопарком, бульваром Дмитрия Донского и жилой застройкой.

Ранее там был НИИ радиосвязи, теперь же на территории площадью почти в 12 гектаров не ведется никакой научной деятельности. Там находятся жилые дома площадью 77 тысяч квадратных метров, общественные объекты и 51 тысяча квадратных метров производственных объектов. Всего на территории проживают 1,3 тысячи человек.

Проект планировки предусматривает возведение жилого квартала с благоустроенной территорией, школой на 550 учеников и детским садом на 230 мест, а также объектов общественного и рекреационного назначения. В результате площадь жилых домов составит 153 тысячи квадратных метров.

Также на объекте будет инновационный бизнес-центр, производственно-административный комплекс, культурно-просветительский центр и гостиница, общая площадь нового строительства составит 399,5 тысячи метров.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, для улучшения доступности и транспортного обслуживания нового квартала построят проектируемый проезд № 585 с реконструкцией Новобутовской улицы и изменят трассировку автобусных маршрутов № 753 и № 848.

Планируемое население нового квартала составит 5,5 тысячи человек, реализация проекта позволит увеличить количество рабочих мест с 450 до 4,8 тысячи.



"Москва в цифрах": Жилая промзона

Ранее глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин отмечал, что в 2014 году на территории бывших промзон столицы построили в два раз больше недвижимости, чем в прошлом - 1,6 миллионов квадратных метров.

Всего к концу 2014 года на территории столичных промзон будет построено порядка 2 миллионов квадратных метров недвижимости. Полной реорганизации подлежат 4 тысячи гектаров промзон и порядка 6 тысяч гектаров - частичной реорганизации.

В настоящее время в разработке находится около 30 проектов планировки реновации промзон. Их реорганизация позволит обеспечить город дополнительным жильем, рабочими местами и объектами инфраструктуры.