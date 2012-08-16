Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16 августа 2012, 18:50

Рядом с промзоной на юге Москвы появятся гостиницы и магазины

промзоны строительство парки проекты генплан власть озеленение города строительство и реконструкция

ИТАР-ТАСС

Рядом с промышленной зоной на юге Москвы власти планируют построить гостиницы и магазины. Проект планировки территорий ЮАО был принят в четверг на заседании Градостроительно-земельной комиссии. Речь идет о территории между Каширским шоссе, музеем-заповедником "Коломенское", промышленными предприятиями и прибрежной зоной Москвы-реки.

С северо-запада границей территории является музей-заповедник "Коломенское"; с северо-востока – ряд промышленных предприятий и прибрежная зона реки Москвы; с юго-востока – полоса отвода Московской железной дороги Павелецкого направления; с юго-запада – "красными" линиями Каширского шоссе, границами существующих предприятий. Общая площадь проекта составит 66,51 гектара.

В центре проектируемой территории предполагается создание общественной зоны под размещение объектов социального обслуживания населения прилегающих жилых микрорайонов, объектов образования, физкультуры и спорта, а также гостиниц и магазинов. Площадь застройки составит 153,78 тыс. кв. метров. На сегодня обеспеченность ближайших жилых микрорайонов социально значимыми объектами составляет от 15 до 57% в зависимости от назначения объекта, отмечает пресс-служба комитета по обеспечению реализации инвестпроектов в строительстве.

При этом почти половина территории остается под промышленными объектами. Как уточняют в комитете, этот проект предполагает сохранение и дальнейшее развитие промышленных зон. Речь, в частности, идет о модернизации объектов Всероссийского НИИ химических технологий, о дальнейшем развитии компании "Плазменные технологии" и Московского завода полиметаллов.

Для улучшения экологической ситуации предусмотрено создание бульвара, который соединит территорию с музеем-заповедником "Коломенское". Кроме того, будут реконструированы три очистных сооружения, предполагается комплексное благоустройство прибрежной зоны Москвы-реки, санация почв и укрепление берегов вдоль пойменной территории реки.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать