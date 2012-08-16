Рядом с промзоной на юге Москвы появятся гостиницы и магазины

ИТАР-ТАСС

Рядом с промышленной зоной на юге Москвы власти планируют построить гостиницы и магазины. Проект планировки территорий ЮАО был принят в четверг на заседании Градостроительно-земельной комиссии. Речь идет о территории между Каширским шоссе, музеем-заповедником "Коломенское", промышленными предприятиями и прибрежной зоной Москвы-реки.

С северо-запада границей территории является музей-заповедник "Коломенское"; с северо-востока – ряд промышленных предприятий и прибрежная зона реки Москвы; с юго-востока – полоса отвода Московской железной дороги Павелецкого направления; с юго-запада – "красными" линиями Каширского шоссе, границами существующих предприятий. Общая площадь проекта составит 66,51 гектара.

В центре проектируемой территории предполагается создание общественной зоны под размещение объектов социального обслуживания населения прилегающих жилых микрорайонов, объектов образования, физкультуры и спорта, а также гостиниц и магазинов. Площадь застройки составит 153,78 тыс. кв. метров. На сегодня обеспеченность ближайших жилых микрорайонов социально значимыми объектами составляет от 15 до 57% в зависимости от назначения объекта, отмечает пресс-служба комитета по обеспечению реализации инвестпроектов в строительстве.

При этом почти половина территории остается под промышленными объектами. Как уточняют в комитете, этот проект предполагает сохранение и дальнейшее развитие промышленных зон. Речь, в частности, идет о модернизации объектов Всероссийского НИИ химических технологий, о дальнейшем развитии компании "Плазменные технологии" и Московского завода полиметаллов.

Для улучшения экологической ситуации предусмотрено создание бульвара, который соединит территорию с музеем-заповедником "Коломенское". Кроме того, будут реконструированы три очистных сооружения, предполагается комплексное благоустройство прибрежной зоны Москвы-реки, санация почв и укрепление берегов вдоль пойменной территории реки.