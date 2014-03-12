На месте промзоны в СВАО построят дорожные развязки

Фото: ИТАР-ТАСС

Крупную промзону на северо-востоке Москвы в районах Бибирево и Бескудниково ждет реорганизация, сообщил в рамках выставки недвижимости в Каннах представитель компании "Интеко" Константин Эдель.

"В настоящее время мы рассматриваем крупный проект по реорганизации промышленно-коммунальной зоны в районах Бибирево и Бескудниково. По нашим планам, здесь должно появиться несколько новых развязок и новая улично-дорожная сеть", - цитирует Константина Эделя пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По его словам, эта территория превратилась в тупик и используется крайне неэффективно. Инвестор готов взять на себя все расходы по выводу высоковольтных линий электропередач и гаражей.

Напомним, столичные промзоны занимают более 17 процентов территории города (в старых границах).

"На сегодняшний день в границах "старой" Москвы самый большой градостроительный потенциал имеют территории промзон. Из всех промышленных территорий города можно реорганизовать примерно 6-8 тысяч гектаров с сохранением основного функционала", - отмечал ранее Марат Хуснуллин.

В качестве пилотных проектов выбраны промзоны "Алтуфьевское шоссе", "Силикатные улицы", "Огородный проезд", "Магистральные улицы", "Северянин", "ЗИЛ", "Грайвороново", "Южный порт" и "Павелецкая". Кроме того, в настоящее время уже утверждены проекты планировок промзон "Соколиная гора" и "Нагатинский затон".

Большинство этих территорий заброшено, на некоторых сохранилось производство, давно требующее серьезной модернизации.