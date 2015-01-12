Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

12 января 2015, 13:11

Промзона "Калибр" станет технопарком

промзоны строительство Москомстройинвест технопарки строительство и реконструкция

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На территории промзоны "Калибр", расположенной на северо-востоке столицы, появится новый технопарк, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Площадь территории в границах проекта планировки составляет почти 62,5 гектара. В настоящее время на ней размещены производственно-складские, жилые, образовательные объекты общей площадью 328 тысяч квадратных метров.

"Калибр" занимает небольшую территорию между промзонами "Огородный проезд" и "Алексеевские улицы". На этом месте предполагается построить технопарк с частичной реконструкцией существующих зданий, а также возвести объекты производственно-научного и общественно-делового назначения.

Площадь нового строительства составит около 780,5 тысячи квадратных метров, в том числе 295 тысяч выделят под многоквартирные жилые дома. Кроме того, на территории производственной зоны появится поликлиника на 120 посещений в смену, гостиница на 400 номеров.

Какие льготы предоставляют технопаркам

"Жителей обеспечат необходимыми социальными объектами - на территории запроектированы детские сады на 370 мест. За границами проекта планировки территории, при действующей школе на улице Годовикова, возведут блок начальных классов на 300 учеников", - отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Также в непосредственной близости от территории в границах проекта планировки на улице Годовикова предусмотрено строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений.

Сейчас на территории промзоны располагаются ведущий российский производитель контрольно измерительных приборов ОАО "Калибр" и Калибровский завод, а также Мосстройпрогресс и комбинат "Звездный".

Какие льготы предоставляют технопаркам

Отметим, всего в Москве действует 6 специализированных промышленных территорий: технополис "Москва", технопарки "Слава", "Строгино", "Мосгормаш", "Сапфир", "ВИЗБАС". Кроме того, в данный момент достраивается технопарк МФТИ.

Ссылки по теме

Инвестиции компаний-арендаторов в создание высокотехнологичных производств и лабораторий в 2012-2014 годах составили 10 миллиардов рублей. Общий объем налоговых поступлений в бюджет Москвы в этом году составит порядка 1 миллиарда рублей.

Как сообщалось ранее, к 2017 году в Москве могут появиться десять технопарков, пять технополисов и три индустриальных парка. Статус резидента технопарка дает компаниям право на налоговые льготы: освобождение от налога на имущество и пониженную (до 13,5%) ставку налога на прибыль. Помимо этого, компаниям компенсируют процентную ставку по кредитам.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать