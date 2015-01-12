Промзона "Калибр" станет технопарком

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На территории промзоны "Калибр", расположенной на северо-востоке столицы, появится новый технопарк, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Площадь территории в границах проекта планировки составляет почти 62,5 гектара. В настоящее время на ней размещены производственно-складские, жилые, образовательные объекты общей площадью 328 тысяч квадратных метров.

"Калибр" занимает небольшую территорию между промзонами "Огородный проезд" и "Алексеевские улицы". На этом месте предполагается построить технопарк с частичной реконструкцией существующих зданий, а также возвести объекты производственно-научного и общественно-делового назначения.

Площадь нового строительства составит около 780,5 тысячи квадратных метров, в том числе 295 тысяч выделят под многоквартирные жилые дома. Кроме того, на территории производственной зоны появится поликлиника на 120 посещений в смену, гостиница на 400 номеров.

Какие льготы предоставляют технопаркам

"Жителей обеспечат необходимыми социальными объектами - на территории запроектированы детские сады на 370 мест. За границами проекта планировки территории, при действующей школе на улице Годовикова, возведут блок начальных классов на 300 учеников", - отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Также в непосредственной близости от территории в границах проекта планировки на улице Годовикова предусмотрено строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений.

Сейчас на территории промзоны располагаются ведущий российский производитель контрольно измерительных приборов ОАО "Калибр" и Калибровский завод, а также Мосстройпрогресс и комбинат "Звездный".

Какие льготы предоставляют технопаркам

Отметим, всего в Москве действует 6 специализированных промышленных территорий: технополис "Москва", технопарки "Слава", "Строгино", "Мосгормаш", "Сапфир", "ВИЗБАС". Кроме того, в данный момент достраивается технопарк МФТИ.

Инвестиции компаний-арендаторов в создание высокотехнологичных производств и лабораторий в 2012-2014 годах составили 10 миллиардов рублей. Общий объем налоговых поступлений в бюджет Москвы в этом году составит порядка 1 миллиарда рублей.

Как сообщалось ранее, к 2017 году в Москве могут появиться десять технопарков, пять технополисов и три индустриальных парка. Статус резидента технопарка дает компаниям право на налоговые льготы: освобождение от налога на имущество и пониженную (до 13,5%) ставку налога на прибыль. Помимо этого, компаниям компенсируют процентную ставку по кредитам.