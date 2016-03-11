В промзоне "Воронцово" снесут почти 9 тысяч квадратных метров нежилых объектов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На территории промзоны "Воронцово" снесут почти девять тысяч квадратных метров нежилых зданий для строительства жилого дома и дошкольного образовательного учреждения, передает Агентство "Москва".

Согласно проекту планировки, площадь многоквартирного дома составит 77 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместится дошкольное учреждение на 95 мест. На подземном уровне расположится стоянка на 680 машино-мест.

Кроме этого, предполагается построить многоэтажный гараж-стоянку площадью 27 тысяч квадратных метров и емкостью 780 машино-мест.

Отметим, промзона "Воронцово" расположена на юго-западе столицы. Она ограничена улицей Архитектора Власова, улицей Наметкина и Профсоюзной улицей.

Ранее m24.ru сообщало, что Москомархитектура оценит градостроительный потенциал промзон. По данным ведомства, в этом году будут изучены 53 промзоны.

В прошлом году Москомархитектура разработала и утвердила 12 проектов планировки территорий промышленных зон общей площадью 760,84 гектаров. Там запланировано развитие объектов промышленности и предпринимательства с общим фондом более 1,34 миллиона квадратных метров.

Промзоны занимают более 17 процентов территории Москвы в старых границах. В октябре 2015 года промышленную архитектуру Москвы признали отдельным видом культурного наследия.