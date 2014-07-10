Комбинат "Простор" сохранит свою функцию после реконструкции

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Прием заявок на концепцию реконструкции кондитерско-булочного комбината "Простор" завершился. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. По его словам, после реконструкции комбинат сохранит свою промышленную функцию, однако станет интересным архитектурным проектом.

"Я видел предложения финалистов конкурса, они очень интересные. Я думаю, получим классный объект в городе", - сказал он, добавив, что такой конкурс является знаковым не только для самого комбината, но и для города в целом. "Здесь будет проведена работа и с фасадами, и с развитием промышленных корпусов. Функция там полностью сохраняется. Но это будет такое очень интересное для города предприятие, которое будет «эффективно» не только с точки зрения коммерции, но и с точки зрения архитектуры", - отметил Сергей Кузнецов.

По его словам, каждый проект развития промзоны в Москве индивидуален. "Мы всегда пытаемся работать с проницаемостью территории, и решать вопросы развития транспортной инфраструктуры, и создавать комфортную среду для пешеходов", - пояснил он.

Напомним, что сейчас в Москве проходит масштабная реновация промзон. Так, на территории бывшего завода ЗИЛ планируется построить недвижимость общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров (из них 3,8 миллиона квадратных метров будет составлять наземная часть возводимых объектов). Также там появится около 900 тысяч квадратных метров жилья, несколько школ, детских садов, поликлиник и ледовый дворец.

Заводские помещения планируется приспособить под административно-деловые центры. Сборочное производство автомобилей "МосАвтоЗил" разместится на площади в 465 тысяч квадратных метров. Будет развиваться комплекс ТЭЦ ЗИЛ и Политехнический колледж №31, расположенный на проектируемой территории.

Кроме того, к 2021 году планируется завершить работы по реновации территории завода "Серп и молот". На этом месте будет построено более 2 миллионов квадратных метров недвижимости, которые дадут городу 15-16 тысяч новых рабочих мест. В домах, которые возведут на месте промзоны, получат квартиры около 20 тысяч москвичей.